Фильм «Пальма» стал лидером по просмотрам в Таиланде на Russian Film Festival

На прошлой неделе в Бангкоке во второй раз прошел Russian Film Festival. На бесплатных сеансах тайские зрители в течение двух дней могли познакомиться с жанровым разнообразием российского кинематографа. Аудитории были представлены три российских картины: спортивная драма «Чемпион мира», семейное приключенческое кино «Пальма» и полнометражный мультфильм «Чинк: хвостатый детектив». Фестиваль прошел при полном аншлаге.

Фаворитом стал фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего – семейный приключенческий фильм производства компаний «Марс Медиа», «АМЕДИА Продакшн», телеканала «Россия 1», Okko Studios, при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Russian Film Festival в Таиланде был организован компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Мероприятие стало первым в сезоне RFF 2023 года. Сам проект стартовал в 2020 году, и с тех пор аудитория фестиваля превысила отметку в 6,5 миллионов зрителей в 30 странах менее чем за три года.

В 2023 году планируется провести более 20 мероприятий под брендом Russian Film Festival. В числе стран, где прорабатывается проведение дней российского кино, - Индия, Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Саудовская Аравия и другие.

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