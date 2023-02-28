«Остров СахаЛон» – фильм о поездке А.П. Чехова на Сахалин и в Цейлон готовится к выходу на экран

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НП «Социальные Инвестиции» и продюсерский центр «ГАЛС» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив закончили работу над полнометражным неигровым фильмом «Остров СахаЛон» о поездке классика русской литературы Антона Чехова на Сахалин и Цейлон в 1890 году.

памятник чехову на сахалине

Фрагменты из книги «Остров Сахалин» в фильме читает народный артист России Борис Щербаков. Режиссер фильма - Сергей Мац, лауреат премий ТЭФИ и Hot Bird Award, известный зрителям по сериалам «Не родись красивой», «Адъютанты любви», «Клуб», «Острог», «Пляж».

В качестве музыкального сопровождения выбрана симфоническая поэма «Утес» Сергея Рахманинова, подаренная им писателю. Поэму в аранжировке Игоря Кадомцева исполнил Московский молодежный камерный оркестр, художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России Валерий Ворона, дирижер  Андрей Колясников. Партнерами проекта стали более тридцати организаций, в том числе музеи писателя в Мелихово и на Сахалине.

Значимой задачей проекта стало продвижение молодых талантов - участники съемочной группы – студенты и выпускники Института кино и телевидения (ГИТР), в фильме заняты молодые актеры Москвы и Сахалина, песочная анимация выполнена молодыми графиками. Продвижение фильма планируется на федеральных и региональных каналах, после эфирного размещения фильм будет доступен в сети Интернет.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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