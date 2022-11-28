ДУШАНБЕ: Бронзовый бюст Юрия Гагарина в Таджикистане

24 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста первого космонавта Земли в столице Таджикистана городе Душанбе, на территории Российско-Таджикской школы им. Ю.А. Гагарина.

Церемонию посетили такие почётные гости, как генеральный секретарь Российской ассоциации международного сотрудничества Владимир Михайлович Полозков и российский космонавт Салижан Шакирович Шарипов.

Это знаковое событие станет одним из важных шагов в сохранении и дальнейшем укреплении дружеских связей, взаимопонимания и сотрудничества, окажет содействие обмену культурными ценностями между народами наших стран.

Бронзовый бюст Ю.А. Гагарина, изготовленный скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар таджикской стороне Международным благотворительным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при активном содействии посольства России в Таджикистане. Фондом с 2011 года реализуется проект по установке бюстов и памятников Ю.А. Гагарину – как символу диалога между странами и единства народов Земли во имя мирных целей.

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