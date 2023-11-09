Город Сад — фиджитал-выставка о культуре будущего, созданная современными мультихудожниками. Ее слоган — «Каждому по Вселенной!». Выставочный проект демонстрирует широкому зрителю мир гибридных выставок.

40 арт-объектов, расположенных на трех этажах московского Дизайн Завода, сопровождаются световым и звуковым дизайном. Каждый уровень символизирует отдельную стадию трансформации отжившей материи мегаполиса в экологическую и технологическую утопию — это и есть Город Сад.

Зритель погружается в геймифицированную среду Города Сада и станет частью виртуальной игры. На первом уровне он сможет узнать историю создания технологической фантазии — искусственного сада. На втором — стать его частью и увидеть рождение героев. На третьем — вместе с героями пройти VR-игру, спасти мир и создать собственных обитателей Сада.

В VR-мастерской от компании VK зрители делают первые шаги в приложении для виртуальных художников Open Brush: работают с VR-очками и контроллерами, изучают навыки использования виртуальных кистей, каркасных сеток и своими руками создают 3D-персонажей.

«Мультивселенная состоит из каждого из нас. Каждого, достаточно смелого, чтобы быть уникальным. Это история о разнообразии — множественность уникальностей делает общество сильнее. Когда-то так зародилась многоклеточная жизнь: простейшие существа в моменты катаклизмов научились собираться в сложные организмы. Вместе с художниками и посетителями мы проектируем утопические миры», – говорят кураторы Анисия Ерина и Алексей Баженов.

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