Игра «Гонец из Петербурга в Москву» появилась в приложении ВДНХ

В мобильном приложении ВДНХ все авторизованные пользователи могут сыграть в игру «Гонец из Петербурга в Москву» — она начнется сразу при клике на баннер. Оригинальный визуальный стиль вдохновлен атмосферой прошлых столетий. Согласно сюжету игры, управляемый персонаж, гонец, несет радостную весть: картины из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге везут в Москву — в павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ.

На ВДНХ в павильоне № 1 «Центральный» продолжает свою работу уникальная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Посетители могут увидеть здесь 104 живописных полотна и 11 скульптур — это подлинные шедевры изобразительного искусства, которые совершили большое путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Ряд экспонатов представлен в столице впервые.

А теперь в мобильном приложении ВДНХ появилась игра «Гонец из Петербурга в Москву», которая перенесет пользователей в увлекательное путешествие во времени. Игра станет дополнительным стимулом для посещения выставки в павильоне № 1 «Центральный» и усилит приятные эмоции после осмотра экспозиции. Механика игры — классический раннер, где игрок управляет персонажем (гонцом), помогая ему избегать препятствий и собирать награды — звезды. Препятствия, с которыми в этой игре встретится гонец, — неуклюжие повозки с сеном, глубокие лужи и стаи ворон, а цель гонца — преодолеть путь с наибольшим количеством звездочек.