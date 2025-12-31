Оплата публикаций

Николо-Сольбинский монастырь создал виртуальный музей монашества

Николо-Сольбинский монастырь создал виртуальный музей монашества на платформе Коиново
Фото: пресс-служба

Николо-Сольбинский женский монастырь запустил виртуальный музей монашества на платформе Коиново.

Особенность Николо-Сольбинского женского монастыря – обширная социальная и просветительская деятельность. Матушка игумения Еротиида c 2007 года вынашивает мысль о создании в Николо-Сольбинском монастыре Музея монашества, чтобы приоткрыть людям особый мир монашества, ближе познакомить их с этим уникальным явлением, показать разносторонние интересы монашествующих и их приоритет в развитии науки, просвещения, дела милосердия. Планируется создать музей высокого уровня, но на это нужно время.

Пока реальный музей готовится к открытию, монастырь создал виртуальный музей монашества. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с платформой Коиново. Это платформа для передачи знаний с помощью современных технологий, где используются разные форматы – виртуальные музеи с 3D-визуализациями, лекции, галереи, видеоблоги. Такой формат особенно привлекателен для молодежи.
Уже сейчас в виртуальном музее монашества посетители могут ознакомиться с двумя экспозициями: «Монашеская одежда» и «Соловецкие гравюры».

Современная монашеская одежда представлена на ростовых манекенах в формате поэтапной интерактивной демонстрации — при вращении изображения на манекене появляются разные предметы одежды, о каждом из которых можно подробнее узнать в описании к изображению. Каждый экспонат можно детально рассмотреть с разных сторон, в описании подробнее узнать о степенях православного монашества и символическом значении предметов одежды, а также познакомиться с разнообразными вариантами кроя монашеских облачений.

