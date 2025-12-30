ФПРК подвёл итоги 2025 года

Каким был 2025 год для Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России? Насыщенным, полным событий и новых проектов, фондом заложен прочный фундамент для движения вперед вместе с друзьями и партнерами. Рассказываем о ключевых событиях.

Первым и одним из главных проектов ФПРК является Конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее», который проводится ежегодно, с момента основания организации в 2022 году. Победителями становятся 60 киностудий из разных регионов страны, которые получают финансовую поддержку ФПРК для создания фильмов, отражающих природное, этническое, культурное разнообразие России. Помимо финансирования проектам-победителям обеспечены юридическая, продюсерская и информационная поддержка, а также фестивальное продвижение. Фильмы ФПРК за неполных четыре года деятельности организации приняли участие в более чем 800 киносмотров по всей России, где завоевали более 170 наград.

Для победителей Конкурса документального кино ФПРК в 2025 году был проведен практикум по драматургии, в котором приняло участие 28 проектов. В качестве наставников для индивидуального обсуждения сценарных заявок от победителей конкурсного отбора ФПРК выступили опытные документалисты: Ефим Грабой, Мари Рено, Владимир Головнёв, Татьяна Соболева, Марина Мария Мельник, Дарья Иванкова.

Конкурс документального кино ФПРК был достойно оценен на самом высоком государственном уровне. В декабре 2025 года авторы проекта получили премию правительства РФ в области культуры за 2025 год. «Я бы хотела выразить глубокую признательность людям, благодаря которым был создан ФПРК, и конечно же Правительству РФ и экспертам, привлеченным к оценке работ, за такую высокую награду, которую мы получили. Региональный кинематограф – это удивительный диалог людей из разных уголков нашей огромной родины, который способствует тому, что мы лучше узнаем и понимаем друг друга», – отметила на вручении премии Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Новое измерение работы фонда связано с продвижением игрового кино. В этом году совместно со студией Ивана Соснина организация запустила Конкурс проектов игровых фильмов. По итогам конкурсного отбора победителями стали 12 работ, авторам которых было выделено по пять миллионов рублей на реализацию. Съёмочные группы уже приступили к работе – 26 декабря в Воронежской области режиссер Виталий Суслин начал снимать картину «Снежинка № 973».

Еще одной новацией 2025 года стал запуск масштабного образовательного проекта – Кинолаборатории полного цикла – стратегической программы, направленной на развитие профессионального кинообразования в регионах страны. В этом году очный формат проекта объединил 160 участников из 70 городов России. Более трех тысяч слушателей из 550 городов нашей страны посмотрели мастер-классы на тему кино.

Во всех федеральных округах прошли бесплатные лекции и авторские встречи с молодыми кинематографистами. К работе в лабораториях были привлечены более 40 ведущих представителей киноиндустрии, включая Сергея Мирошниченко, Анну Меликян, Всеволода Коршунова, Владимира Головнёва, Алишера Хамидходжаева, Андрея Бильжо, Настю Тарасову, Ангелину Ашман, Татьяну Соболеву, Юлию Галочкину, Юлию Миронову, Константина Ларионова и других.

По мнению участников проекта, участие в Кинолаборатории позволяет молодым авторам осуществлять эффективную «доводку» фильмов до необходимого уровня, а затем принимать участие в конкурсах ФПРК и, в случае победы, получить средства на кинопроизводство, продюсерское, фестивальное и информационное сопровождение. Таким образом, можно говорить о системном подходе в деятельности фонда, соединяющем образовательный и творческий компоненты.

Тема развития регионального кино обсуждается в рамках подкаста «Снято в регионе», запущенного фондом осенью этого года. Ведущая – блогер, киножурналист Саша Бунякина. Ее гостями стали звёзды отечественного кинематографа – Тимофей Кочнев, Иван Добронравов, Ева Смирнова, Олег Савостюк и др.

Ключевым информационным партнёром ФПРК в проекте «Снято в регионе» является платформа «VK Видео», на которой эксклюзивно выходят ролики.

Особо следует отметить активный выход проектов организации на международные рынки. Во второй половине 2025 года Продюсерский центр ФПРК стал участником трех крупнейших мировых кинорынков, демонстрируя достижения российской кинодокументалистики на представительных отраслевых ивентах в Шанхае, Алматы и Токио. Масштабным выступлением стало участие фонда на Шанхайском кинорынке, где было презентовано 11 документальных лент. Среди них – работы режиссеров Ислама Сатырова, Владимира Марина, Илоны Вашкелите, Анастасии Ломакиной, Алексея Головкова и др.

В рамках международных кинорынков было представлено 29 фильмов фонда. В партнерстве с Россотрудничеством проведено 40 показов кинолент ФПРК в семи странах мира, среди которых – Армения, Израиль, Египет, Ливан, Палестина, Узбекистан, Казахстан.

Международное измерение деятельности организации было дополнено участием в работе Х Каспийского медиафорума. Это масштабное мероприятие объединило 700 журналистов, ученых, дипломатов и специалистов киносферы из России, Казахстана, Ирана, Туркменистана, Узбекистана. В онлайн-формате к форуму присоединились около трех тысяч участников из разных стран мира. На площадке Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева (АГУ) впервые в истории медиафорума прошел открытый показ серии документальных фильмов, снятых при поддержке ФПРК. В рамках основной программы Каспийского медиафорума представители фонда провели международный круглый стол, посвященный актуальным проблемам взаимодействия кинематографистов региона.

Фонд не только активно участвует в сторонних деловых мероприятиях, но и инициативно проводит собственные: 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов РФ приняли участие в форуме «Новый вектор» летом этого года в подмосковной Истре. Форум регионального кинематографа «Новый вектор» проводился третий год подряд и традиционно собрал на своей площадке кинематографистов из Москвы и субъектов РФ.

Значимость этого мероприятия по достоинству оценена президентом России Владимиром Путиным.

«Отмечу большую, содержательную работу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, который оказывает организационную и творческую помощь в производстве документальных фильмов, в реализации востребованных инициатив, направленных на развитие отечественной киноиндустрии», – подчеркнул в своем приветствии участникам «Нового вектора» глава государства.

Ключевыми задачами фонда на ближайшую перспективу является проецирование работ талантливых кинематографистов, проявивших себя в проектах ФПРК, на широкую аудиторию, масштабирование действующих проектов, а также расширение географии присутствия в регионах.