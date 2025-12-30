Собянин открыл конноспортивный манеж и рассказал о строительстве «ВДНХ Экспо»

Сергей Собянин открыл новый конноспортивный манеж на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Он также осмотрел ход строительства конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо».

«На ВДНХ создается новый конгрессно-выставочный центр. Сегодня ВДНХ в большей степени ассоциируется с десятками музеев, образовательным пространством, спортивным, пространством отдыха. Конгрессно-выставочная деятельность отошла на ВДНХ на второй план. Мы решили ее возродить. Здесь создается один из крупнейших в стране конгрессно-выставочных центров. Причем по выставочным площадям это будет третья в стране площадка, а по конгрессным возможностям — площадка номер один в стране. Ее уникальность состоит в том, что она находится на обжитой городской территории, и, конечно, будет востребована не только для проведения городских, но, я уверен, и общенациональных мероприятий», — заявил Сергей Собянин.

По его словам, параллельно воссоздают действующие комплексы, такие как уникальный павильон № 70 («Монреальский»).

«Все работы идут в плановом порядке, так что я надеюсь, что в скором времени ВДНХ будет одной из крупнейших конгрессно-выставочных площадок нашей страны», — отметил Мэр Москвы.

Конгрессно-выставочный центр «ВДНХ Экспо»

Работы по строительству ультрасовременного многофункционального конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ Экспо» площадью около 187 тысяч квадратных метров начались летом 2024 года.

Он объединит четыре здания: знаменитый павильон № 70 «Москва» («Монреальский»), выставочный павильон № 75, а также два новых монументальных объекта, возводимых на месте устаревших павильонов № 20 (1967 года постройки) и № 69 (1986 года постройки). В результате будет создан единый архитектурный ансамбль с самыми передовыми технологическими решениями.

«Главная выставка страны ежегодно подтверждает свою популярность. Москвичи и гости столицы тепло отзываются о времени, проведенном здесь. Впереди у нас еще много работы и планов, как сделать этот значимый объект интереснее и комфортнее. Важным этапом возрождения станет открытие суперсовременного комплекса «ВДНХ Экспо». Новая флагманская конгрессно-выставочная площадка сможет проводить больше 200 масштабных мероприятий ежегодно», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Благодаря продуманному функциональному зонированию в новом комплексе для участников деловых форумов, москвичей и гостей столицы обустроят:

четыре выставочных зала, построенных по бесколонной большепролетной технологии, общей площадью 48 тысяч квадратных метров;

трансформируемый конгресс-зал на одну тысячу мест;

концертно-конгрессный зал на 2240 мест;

более 30 конференц-залов различной вместимости (от 30 до 500 человек);

точки общественного питания (рестораны, фудкорты, буфеты, кофе-пойнты), зоны отдыха и делового общения, иные востребованные сервисы;

музейную зону (в павильоне № 69), где разместят обнаруженную при проведении реставрационных работ в павильоне № 1 «Центральный» картину Александра Герасимова, изображающую делегатов II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда 1935 года.

Рядом с «ВДНХ Экспо» обустроят комфортные общественные пространства, а также построят гостиницу и многоуровневый паркинг.

На данный момент выполнено 50 процентов работ, на объектах задействованы более 2,2 тысячи человек и свыше 100 единиц техники.

Завершение основных работ по созданию комплекса запланировано на декабрь 2026 года.

Крытый конноспортивный манеж

Одновременно на ВДНХ реализуется проект создания Центра национальных конных традиций на базе исторических павильонов «Коневодство». Это инициатива конноспортивного клуба «Кремлевская школа верховой езды», получившая поддержку Сергея Собянина.

«Это вторая очередь развития Центра национальных конных традиций. Будет еще третья очередь — открытая, так что это будет целый огромный комплекс на ВДНХ, посвященный конному спорту, нашим прекрасным выездным лошадям, Кремлевской школе верховой езды. Поздравляю!», — сказал Мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин пообщался с ребятами, в том числе детьми участников специальной военной операции, а также с учениками Кремлевской школы верховой езды, которые подарили ему сделанные своими руками подарки и прочитали стихи.

В 2022 году был завершен первый этап: открыты демонстрационные конюшни (павильоны № 41 и 43), интерактивная экспозиция «Музей лошади» (павильон № 42), а также манеж и выводной круг с трибунами.

За прошедшие годы центр провел более 150 мероприятий, включая международные и всероссийские фестивали, соревнования по конкуру уровня Гран‑при и по национальным конным дисциплинам, всероссийские учебно‑тренировочные сборы, показательные выступления иностранных гостей, состязания среди детей, юношей и взрослых спортсменов, выставки российского коннозаводства и породные ринг‑выводки, театрализованные конные представления и выступления всадников Кремлевской школы верховой езды. Их посетили более 600 тысяч человек.

Впервые на территории ВДНХ прошли мероприятия, призванные сохранить российские традиции коневодства и продемонстрировать лучших представителей пород лошадей, — такие, как День орловского рысака, всероссийская выставка-шоу лошадей чистокровной ахалтекинской породы «Кубок России», чемпионат России среди лошадей арабской чистокровной породы, соревнования по конкуру на лошадях донской и буденновской пород «Золотой пьедестал». В 2025 году в историческом манеже возродили традицию проведения породной выводки лошадей.

Новая традиция современной ВДНХ — конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды, который в течение летнего сезона еженедельно проходит на площади Дружбы Народов.

Кроме того, после открытия Центра национальных конных традиций ВДНХ стала второй официальной площадкой международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В «Музее лошади» (первая и единственная в России интерактивная экспозиция на эту тему) посетители могут познакомиться с этапами эволюции вида, изучить географию и классификацию современных пород животных, узнать о профессиях, связанных с конным миром, и мировых школах конного искусства. Экскурсионные программы Центра конных традиций посетили уже более 60 тысяч человек.

В декабре 2025 года завершился второй этап создания Центра национальных конных традиций — строительство крытого конноспортивного манежа. Он позволит круглый год проводить учебно-тренировочные занятия, экскурсии, соревнования любого уровня, в том числе мирового, зрелищные конные шоу, а также специальные программы для реабилитации участников СВО. Манеж будет притягивать внимание профессионалов и любителей конного спорта.

В трехэтажном комплексе площадью 7,8 тысячи квадратных метров разместили не только большой манеж размером 25 на 70 метров с трибунами для 500 зрителей, но и малый тренировочный манеж (20 на 40 метров), комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, комнату для комментатора, зону отдыха, медицинский кабинет, кафе, сувенирный магазин.

Среди особенностей конноспортивного манежа — гипоаллергенный грунт, система увлажнения поля, позволяющая всадникам выступать на скорости и создавать уникальное шоу, постановочное освещение и современное звуковое оборудование, система технологического телевидения.

Здание построили в стилистике исторических павильонов комплекса «Коневодство». Вентилируемые фасады облицованы светлым натуральным камнем, стены украшены витражами, листовой медью и панелями под дерево. Внутренние помещения оформлены натуральным гранитом, травертином, мрамором и дополнительно декорированы медными и латунными деталями.

В новом здании создана комфортная и безбарьерная среда, установлен просторный лифт для маломобильных посетителей. Территорию вокруг манежа благоустроили и озеленили — сделали проезды и тротуары, организовали велопарковки, установили фонари и малые архитектурные формы, разбили газоны и цветники, высадили деревья.

В 2026 году в Центре национальных конных традиций, в том числе на новом манеже, пройдут региональные соревнования по джигитовке. По решению Сергея Собянина им присвоят статус Кубка Мэра Москвы и включат в единый календарный план городских спортивных мероприятий.

Третий этап проекта — модернизация исторического выводного круга. Работы начались в 2025 году. Площадь круга приведут в соответствие с требованиями к аренам для международных соревнований — она составит 6,9 тысячи квадратных метров. Планируется обновить песчаное покрытие, системы полива и дренажа, оборудовать трибуны с надежными навесами (вместимость — около 1,6 тысячи зрителей). В подтрибунных пространствах разместят входные группы с турникетами, помещения свободного назначения, медицинский блок (кабинет врача и процедурная), санузлы, а также служебные и технические помещения.

В результате ВДНХ получит многофункциональную площадку. Помимо конных выступлений, здесь смогут проводить концерты под открытым небом, гастрофестивали и другие зрелищные мероприятия — для этого установят мобильную сцену с мультимедийным оборудованием. Трансляция событий будет вестись на двух светодиодных экранах (размер каждого — 8 на 4,5 метра).

Для маломобильных граждан создадут безбарьерную среду: установят подъемники, оборудуют специальные посадочные места, проложат просторные тротуары и сделают широкие дверные проемы. Прилегающую территорию благоустроят — разместят фонари и малые архитектурные формы.

В 2026 году также планируют завершить приспособление павильона № 48 («Овцеводство») под конюшню на 28–30 денников. Она будет использоваться для размещения гостевого конного состава во время соревнований и мероприятий. Здесь оборудуют мойки, солярий, кормовые, комнату для амуниции и техническое помещение.

Кроме того, появится специализированный зал для ежедневных тренировок всадников команды и артистов конного театра. В свободное время его будут использовать для мастер‑классов по дисциплинам национального конного искусства, занятий по гимнастике и хореографии с элементами джигитовки и фланкировки.

К 2030 году Центр национальных конных традиций намерен подтвердить статус школы национального конного искусства мирового уровня. Для этого планируется включить национальное конное искусство «джигитовка» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.