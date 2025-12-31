Оплата публикаций

Волшебство Нового года: Коля из Рязани услышал музыку благодаря добрым сердцам

спортивные танцы - коля из рязани
Фото: личный архив Николая

Волшебство Нового года стало реальностью для восьмилетнего Коли из Рязани. Его заветная мечта — снова услышать музыку, команды тренера и радостные голоса — осуществилась благодаря добрым сердцам и платформе «На Старт». Всего за один час 33 неравнодушных человека собрали 165 000 рублей — именно столько было нужно для покупки современного слухового аппарата Phonak Naida L70-SP.

Коля родился практически глухим и до четырех лет жил, подражая другим детям, потому что не слышал обращенную речь. Всё изменилось благодаря кохлеарному импланту и слуховому аппарату — теперь он говорит, учится в школе и, самое главное, — танцует. Он занимается бальными танцами, и для него это не просто увлечение, а возможность выражать себя и развиваться. Однако его текущий слуховой аппарат сломан и искажает звук, а без нового устройства он рискует потерять всё — свои занятия, прогресс и радость от танца.

«Поддержка, собранная через платформу «На Старт», — это шанс для Коли продолжить путь к мечте. Современный слуховой аппарат не просто техника — это ключ к миру музыки, команд и новых побед. Он поможет мальчику услышать музыку, чувствовать ритм и идти вперёд, не боясь препятствий», — прокомментировал российский футболист и многодетный отец Александр Кержаков, основатель и создатель уникального благотворительного проекта «На Старт».

Платформа «На Старт» — мощный инструмент для добра. Проект объединяет 40 партнерских организаций из 20 регионов страны, 9 звездных спортсменов и сотни добрых сердец, чтобы помогать детям и подросткам реализовать свою мечту — заниматься спортом независимо от обстоятельств.

«Мы рады, что этот Новый год для Коли станет по-настоящему особенным. Рады поддерживать такие благотворительные инициативы, благодаря которым сотни других детей, которым нужна помощь, смогут быть счастливыми. Ведь каждый из нас может стать тем, кто подарит шанс услышать звуки жизни и поверить в свои силы», — прокомментировал Александр Кержаков.

