«Трезвое село»: трейлер нового документального фильма вышел в сети

Трагикомедия рассказыват, как жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в конкурсе пять миллионов рублей. Премьера проекта состоялась на Wink.ru и Иви сегодня, 31 декабря.

Автором сценария и режиссером фильма выступила Юлия Серьгина («Терапия», «Амурская голгофа», «Уральское дебри») — выпускница ВГИК имени С. А. Герасимова (мастерская неигрового фильма Сергея Мирошниченко), лауреат премии «Лавровая ветвь» за лучший дебют. В своих фильмах Юлия поднимает острые социальные проблемы.

Сергей Мирошниченко, режиссер-документалист, сценарист, а также педагог и наставник Юлии Серьгиной:

«Я благодарен платформе Wink за смелость — они решили показать настоящее документальное кино, это редкий случай теперь. А автору Юлии Серьгиной я признателен за то, что она показала жизнь реальных людей, сложности и пороки, которые наш народ хочет преодолевать. Смотреть этот фильм нужно, чтобы немного посмеяться и чуть-чуть поплакать».

В июне этого года документальный проект «Трезвое село» был удостоен специального упоминания «За смелый ракурс и интонацию» на международном фестивале документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Он также был представлен в номинации «Лучший фильм» на Национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино.

В документальном фильме «Трезвое село» муниципальные чиновники, участвуя в одноименном конкурсе, помогают обрести новый смысл жизни тем своим землякам, кто годами находил его на дне стакана. Встать на путь трезвости способствуют встречи с врачами-наркологами, трудотерапия, лекции о здоровом образе жизни, культурные мероприятия и простой разговор по душам.

«На мой взгляд, история взаимоотношений россиян с алкоголем носит философский характер. Для нашего общества это не только социальная, но прежде всего экзистенциальная проблема. Вопрос в том, как жить эту жизнь — в беспечном забытьи или напряженной осознанности, один из самых важных в жизни многих людей. Я сама, как и многие мои сверстники, переживала трагедию, связанную с алкоголизмом в семье, поэтому я считаю важным взяться за эту тему», — рассказала автор сценария и режиссер «Трезвого села» Юлия Серьгина.

Герои фильма — главы сельских поселений Республики Башкортостан: Рифмир Зарипов из Копей-Кубово Буздякского района и Ляйсян Гибатова из села Дюртюли Шаранского района. «Когда мне позвонили и предложили принять участие в проекте, я подумал, что это розыгрыш, меня удивила заинтересованность проблемой. Съемки шли очень легко, я считаю, что это заслуга съемочной группы. Я же просто делал свою повседневную работу. Благодаря этим съемкам я еще лучше узнал свою республику — побывал в дальних районах Башкортостана», — признался герой фильма Рифмир Зарипов.

Конкурс «Трезвое село» проводится в Башкортостане с 2011 года. С 2019-го он финансируется Фондом грантов главы республики. Среди показателей эффективности конкурса — сокращение количества граждан, употребляющих спиртное, и продаж алкогольной продукции в населенном пункте. Село, которое одержит победу, получает грант размером до шести миллионов рублей. Средства можно потратить на благоустройство: отремонтировать социальные объекты, заасфальтировать дорогу или построить детскую площадку.

Съемки документального фильма длились 100 дней. В поисках героев создатели объездили больше 30 сел. Режиссер Юлия Серьгина освоила башкирский язык, а один из членов группы полностью отказался от алкоголя. Авторы задавались вопросом, способен ли зависимый гражданин избавиться от алкоголизма ради благоустройства родной деревни.