Дорога длиной в 10 тысяч парсеков начинается с первого шага

«Через тернии к звёздам», «Дознание пилота Пиркса», «Звёздные врата», «Аэлита» – названия этих фильмов знакомы многим поколениям поклонников отечественной научной-фантастики в кинематографе и в литературе.

Именно поэтому и в честь отечественной космонавтики, в память о пионерах космоса, стало возможно создание культурно-просветительской программы «Международного фестиваля научной фантастики COSMOTRACK».

Одним из таких первых шагов стало открытие просветительской выставки плакатов COSMOTRACK в московском парке им. Юрия Лужкова.

– Примечательно то, что старт программы COSMOTRACK происходит в год 90-летия со дня рождения таких покорителей космоса, как первый космонавт Земли Юрий Гагарин (9 марта 1934 — 27 марта 1968) и мэтр отечественной научной фантастики Кир Булычев (18 октября 1934 – 5 сентября 2003), – рассказывает со-куратор программы COSMOTRACK, художник и композитор Александра Неснова. – Синтез науки и творчества заставляет человеческий разум развиваться и создавать по-настоящему глобальные проекты.

«COSMOTRACK – предполагает множество различных мероприятий на столичных и региональных площадках. Это не только выставки и концерты, мастер-классы, но и лекции, встречи с учеными, инженерами, космонавтами, писателями, художниками, музыкантами, кинематографистами и всеми творческими людьми, которые работают не только в космической индустрии, но и отображают космос в произведениях искусства», – сообщает пресс-служба Медиа-группы АртМосковия.