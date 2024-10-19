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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойCOSMOTRACKДорога длиной в 10 тысяч парсеков начинается с первого шага

Дорога длиной в 10 тысяч парсеков начинается с первого шага

editor
By editor
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cosmotrack

«Через тернии к звёздам», «Дознание пилота Пиркса», «Звёздные врата», «Аэлита» – названия этих фильмов знакомы многим поколениям поклонников отечественной научной-фантастики в кинематографе и в литературе.

Именно поэтому и в честь отечественной космонавтики, в память о пионерах космоса, стало возможно создание культурно-просветительской программы «Международного фестиваля научной фантастики COSMOTRACK».

COSMOTRACK - выставка плакатов в парке им. Ю.М. Лужкова

Одним из таких первых шагов стало открытие просветительской выставки плакатов COSMOTRACK в московском парке им. Юрия Лужкова.

– Примечательно то, что старт программы COSMOTRACK происходит в год 90-летия со дня рождения таких покорителей космоса, как первый космонавт Земли Юрий Гагарин (9 марта 1934 — 27 марта 1968) и мэтр отечественной научной фантастики Кир Булычев (18 октября 1934 – 5 сентября 2003), – рассказывает со-куратор программы COSMOTRACK, художник и композитор Александра Неснова. – Синтез науки и творчества заставляет человеческий разум развиваться и создавать по-настоящему глобальные проекты.

«COSMOTRACK – предполагает множество различных мероприятий на столичных и региональных площадках. Это не только выставки и концерты, мастер-классы, но и лекции, встречи с учеными, инженерами, космонавтами, писателями, художниками, музыкантами, кинематографистами и всеми творческими людьми, которые работают не только в космической индустрии, но и отображают космос в произведениях искусства», – сообщает пресс-служба Медиа-группы АртМосковия.

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