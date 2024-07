Исследования подтверждают: погода влияет на музыкальные чарты

Эксперты «ИнтерМедиа» и музыкальная платформа TopHit провели совместное исследование взаимосвязи музыкальных приоритетов россиян и погодных условий в соответствии с базой данных Гидрометцентра.

Июнь 2024 года стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений в Москве. В столице за первые две декады месяца выпало 185,9 мм осадков, т.е. более 240% от нормы. Июль же начался температурным рекордом +32,5 градусов и последующим температурным режимом, достойным лучших курортов страны.

Директор TopHit Павел Балашов в разговоре с корреспондентом агентства «ИнтерМедиа» отметил, что столь контрастные погодные условия действительно могут влиять на успех музыкальных произведений, созданных в определенной стилистике, поэтому эксперты решили проверить эту гипотезу, сравнив данные за июнь и июль.

Абсолютным лидером июня стал достаточно меланхоличный трек Jet Plane исполнителей R3HAB, VISE и JP Cooper. За легкой мелодией скрывается драматичный текст, передающий чувство тоски и сожаления о несложившихся отношениях. Эта песня об упущенных возможностях вызвала отклик в душах радиослушателей. Интерес аудитории к треку подтверждает выводы ряда западных исследователей о том, что дождливая погода способна сместить с музыкального Олимпа танцевальные песни, вызывающие положительные эмоции. Действительно, пока шли дожди, трек стабильно занимал верхнюю строчку радиочарта.

Начало июля принесло в Московский регион экстремально жаркую погоду. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что это был температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

— Температура в Москве 3 июля достигла +32,5 градуса, что на 0,3 градуса выше прошлого рекорда, который был в 1917 году. То есть 107 лет назад, — отметил он «Интерфаксу».

В июле состав TOP-10 изменился на 40% — 6 треков июня остались в чарте, а два даже сохранили свои места. Однако лидер сменился: на первую строчку поднялся трек Artemas I Like The Way You Kiss Me, занимавший в июне пятую строчку. По сравнению с Jet Plane этот трек звучит куда более ритмично, но по содержанию снова повествует о натянутых отношениях, которые зашли в тупик.

На шестой позиции в TOP-10 июля появилась симптоматичная композиция Summer’s Back исполнителей Alok & Jess Glynne, повествующая о том, что лето вернулось.

Сравнительный анализ чартов показывает, что перемена погоды действительно влияет на позиции треков в чарте TopHit, что подтверждает выводы ряда исследований. В частности, преподаватель музыкального факультета и руководитель Лаборатории музыки, культуры и познания Оксфордского университета доктор Мануэль Англада-Торт отмечает:

— Благоприятные условия окружающей среды, такие как теплая и солнечная погода, вызывают у слушателей положительные эмоциональные состояния, которые, в свою очередь, побуждают их выбирать энергичную и позитивную музыку, потенциально соответствующую их текущему настроению.

Важно отметить, что приоритетным является именно звучание музыки, а не смысловое содержание. Депрессивные тексты могут оформляться различным по подаче музыкальным материалом в разных стилях.

По мнению директора TopHit Павла Балашова, популярная музыка скорее подвержена корреляции с внешними факторами, включая погодные, а классическая — с внутренним состоянием души:

— Именно поэтому первый концерт Чайковского и второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром можно слушать при любой погоде. Я бы не стал советовать любителям музыки, выходя на улицу, брать с собой зонт, ориентируясь на лидеров чартов. Для этого существует Гидрометцентр. Наши чарты же — это барометр вашей души, и зонт здесь не спасет от непогоды.