10 лет назад, 29 декабря 2015 года, в павильоне № 57 на ВДНХ открылся Исторический парк «Россия — моя история». Этот мультимедийный образовательно-выставочный комплекс, площадки которого есть в 26 российских городах, рассказывает о важнейших периодах формирования и истории становления нашего государства.

Здание павильона, где сегодня располагается Исторический парк «Россия — моя история», построили в 1967 году по проекту архитекторов И. Виноградского, В. Зальцмана, В. Докторовича на месте павильона «Зерно». В начале 1950-х «Зерно» — образец советской неоклассики был реконструирован, а в 1966 году демонтирован.

Новое грандиозное сооружение получило название «Товары народного потребления». Оно стало одним из крупнейших выставочных павильонов на территории ВДНХ. В нем проводились многочисленные выставки и смотры различных отраслей народного хозяйства, что впоследствии позволило павильону № 57 стать площадкой для межотраслевых тематических мероприятий. В 2000-е годы в павильоне проводилась агропромышленная выставка «Золотая осень».

История московского исторического парка «Россия – Моя история» началась в декабре 2025 года. Первый мультимедийный парк на ВДНХ открыли мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проект реализован Патриаршим советов по культуре и Фондом Гуманитарных Проектов по поручению Президента РФ В.В. Путина. Сегодня флагманский исторический парк на ВДНХ сохраняет свою уникальность, являясь источником выставочных инноваций для всей сети.

Павильон № 57 ВДНХ, где разместился исторический парк, полностью реконструировали. Общая площадь внутренних помещений увеличилась с 21,5 тыс. кв. м до 30,8 тыс. кв. м, а экспозиционная площадь – более чем вдвое: с 13,5 тыс. кв. м до 27,9 тыс. «квадратов». Ключевым изменением в архитектуре павильона стала надстройка антресоли, которая образовала полноразмерный второй этаж. Одновременно здесь может находиться до 5 тыс. человек.

В 2018 году в московском парке «Россия — моя история» прошла масштабная реконструкция: обновились три постоянно действующие выставки «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945 гг.» и открылась четвёртая выставка «Россия — Моя история. 1945—2016», также обновилось внутреннее убранство павильона.

В июне 2022 года в павильоне №57 запустилась новая мультимедийная выставка-спектакль «Петр Первый. Рождение империи», приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I. Иммерсивный спектакль торжественно открыл Президент РФ Владимир Путин. За прошедшие три года выставку, которая продолжает свою работу, посетили около 150 000 человек.

Новый этап реконструкции проходит сегодня во флагманском историческом парке на ВДНХ: после реэкспозиции открылась обновленная экспозиция «Романовы» и «Петр Первый. Рождение империи». Выставки дополнились интересными фактами, изменились элементы дизайна, состав и уровень мультимедийного оборудования, появились арт-объекты, например, масштабная стена из полутора сотен гибких LED-экранов общей площадью более 100 кв. м. и зеркальные иммерсивные залы, отправляющие посетителей в атмосферу эпохи.

Каждый год в новогодние выходные исторический парк на ВДНХ становится местом притяжения всех любителей традиционных семейных праздников – Нового года и Рождества Христова. В этом году масштабная фестивальная программа охватит все дни гуляний.