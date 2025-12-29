Онлайн-кинотеатр START рассказал о ярких проектах нового года

2025-й подарил подписчикам START яркие проекты, каждый из которых становился событием для зрителей онлайн-кинотеатра. Среди них безоговорочный народный хит — комедийный «Олдскул» с блистательной Марией Ароновой в роли математички наших сердец Марии Павловны и иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» с фееричным Тимофеем Трибунцевым в роли немолодого журналиста газеты, оказавшегося главным подозреваемым в деле об убийстве. Третий сезон сатирической антиутопии «Два холма» и вторая глава масштабной саги Юрия Быкова «Лихие». Адреналиновый экшен Стаса Иванова «Высокий сезон» и захватывающая драма Илья Ермолов о рынке органов «Хирург». Визионерский трип Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» и грандиозный кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». А еще четвертый сезон истории, на которой выросло не одно поколение «Папины дочки. Новые» вместе с полнометражным фильмом «Папины дочки. Мама вернулась», не просто собравшим рекордное число зрителей в прокате, но и ставший мостиком к пятому сезону проекта, о старте съемок которого START вместе с СТС объявили в декабре.

В Новом 2026 году онлайн-кинотеатр START порадует подписчиков яркими новинками и неожиданными поворотами в продолжениях любимых франшиз.

Зрителей ждет кульминация борьбы Градовых за «Галактику» — эпичный финал второго сезона драмы Иви и START «Золотое дно», а также бескомпромиссная вражда матери и сына в семейной драме на сломе эпох «Дети перемен» — новый сезон выйдет на START уже в январе.

Драма с элементами комедии «Нефть» — совместный проект онлайн-кинотеатров PREMIER и START расскажет историю о том, как скромный провинциальный работник водоканала пускается во все тяжкие, став теневым нефтедобытчиком. А подписчиков START и Okko ждет «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским, Ольгой Лерман, Евгенией Леоновой и Вадимом Сосниным — сериал о поиске счастья обычной семьи с необычной фамилией через призму десятилетий.

Долгожданная «Айда!» — проект онлайн-кинотеатра START и телеканала НТВ о том, как и в силу каких исторических обстоятельств сформировалась «братва», и как произошел разгром крупнейшей казанской ОПГ «Тяп-Ляп» в конце 70-х, запланирована также на 2026. И, конечно, грандиозный финал противостояния Смоленских и Уральских вампирских кланов завершит третий сезон народно любимой франшизы «Вампиры средней полосы» — случится это в феврале 2026.

В 2026 START выпустит сразу несколько новых комедийных проектов. Это детективная комедия в стиле мокьюментари «Лифт» от режиссера «Двух холмов» Сергея Малюгова и сериалы «Мозгоправ» и «ИИнга». Кроме того, в разработке находится сериал «Клоун» про клоуна из провинциального цирка, который в попытке отомстить мошенникам за свою бабушку, погружается в мир аферистов. Режиссер проекта Антон Федоров (Мир! Дружба! Жвачка!). В главной роли — Лев Зулькарнаев.

Кроме того, на днях START совместно с онлайн-кинотеатром PREMIER анонсировали создание франшизы двух оригинальных сериалов, завоевавших зрительскую любовь с первых серий: в 2026 году зрителей ждет встреча с любимыми героями супер успешных комедий «Олдскул» и «Хутор». Продолжение получит и еще один совместный проект двух платформ — иронический детектив «Подслушано в Рыбинске». Известно, что к своим ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер, а тизер, который озаглавлен «Подслушано в …», намекает на то, что проект будет выполнен в жанре антологии. Второй сезон получит и еще один громкий комедийный проект START «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли.

Отдельным подарком для поклонников Богатырской франшизы станет полный метр «Последний Богатырь. Колобок» — сказочный спин-офф о самом круглом герое с Дмитрием Журавлевым и Милой Ершовой в главных ролях. Колобок же по-прежнему будет говорит с экрана голосом Гарика Харламова.

И это еще далеко не все.