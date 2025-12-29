Музей Победы стал участником акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал»

Музей Победы присоединился к Всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». До 11 января 2026 года родители, чьи дети покупают билет по «Пушкинской карте», получают скидку на свои билеты на ту же программу.

«Уверены, акция поможет семьям спланировать интересный досуг во время длинных новогодних каникул, а также лучше узнать историю нашей страны, ее культуру и традиции», — отметили в Музее Победы.

В акции в главном здании музея на Поклонной горе участвуют две комплексных программы: «Подвиг Народа» (обзорная экскурсия по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа» с посещением временной выставки) и «Битва за Москву. Первая победа!» (обзорная экскурсия по одноименной экспозиции с посещением временной выставки), а в филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» — обзорная экскурсия «Оружие Победы».

В рамках экскурсий гости музея на Поклонной горе смогут посетить уникальные экспозиции, в которых, благодаря сочетанию исторически достоверных декораций, панорам, 3d-проекций, фильмов-реконструкций, подлинных раритетов, элементов иммерсивного театра, буквально погрузятся в события прошлого. Участники программ узнают о вкладе всего советского народа в Победу, а также о подвиге защитников Москвы. Также москвичам и гостям столицы предлагают ознакомиться с коллекцией техники и вооружения времен Второй мировой войны и узнать об истории ее создания и применения.