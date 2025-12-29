«Воля и разум»: Андрей Большаков и Валерий Кипелов снова в совместной работе

Беспрецедентное событие на российской рок-сцене: в новогоднюю ночь выходит альбом «Воля и разум» — сборник лучших песен, созданных легендарным Андреем Большаковым.

В эпоху перемен и новых вызовов российская рок-сцена встречает особенное событие: в новогоднюю ночь состоится релиз уникального альбома «Воля и разум», объединяющего 12 культовых композиций, созданных легендарным музыкантом Андреем Большаковым. Этот альбом — настоящее возвращение к истокам, переосмысление классики и мост между поколениями слушателей.

В альбоме объединились ветераны российской тяжёлой сцены и бывшие участники таких культовых групп, как «Ария» и «Мастер». Вместе они представят не только свежие аранжировки любимых хитов, но и подчеркнут их важность для истории российского рока. Название альбома — «Воля и разум» — в генетическом коде каждого российского рокера, символ стойкости, свободы и внутренней силы.

«Все 12 песен, вошедших в альбом, — это настоящие гимны поколения, отмечающие свой 40-летний юбилей. Они возвращают нас во времена, когда косухи были кожаными, а сердце пылало яростной страстью к музыке. Это не только переосмысление классики в новом, современном звучании, но и мост, соединяющий разные поколения слушателей, подтверждающий, что время не властно над гимнами молодости и свободы», — подчеркнул руководитель выпускающего лейбла «Креатив медиа» Сергей Шевелев.

По словам представителя лейбла, альбом «Воля и разум» — не просто сборник песен, а настоящий символ эпохи, память и будущее российского рока.

«Мы гордимся тем, что смогли объединить таких легендарных музыкантов и создать продукт, который станет настоящим подарком для всех любителей тяжелой музыки. Добавляет проекту особую значимость и глубину участие одного из самых узнаваемых голосов русского хэви-металла Валерия Кипелова. В альбоме прозвучит в новой интерпретации культовая песня «Без тебя»», — добавил Шевелев.

«Этот альбом — моя любовь к рок-музыке и уважение к тем, кто создавал её раньше. Надеюсь, он вдохновит новых и старых слушателей на поиски своей воли и разума. Мне кажется, что этот альбом станет отличным новогодним подарком для наших поклонников, и всех людей, любящих настоящий рок», — делится Андрей Большаков.

Слова легендарного музыканта подчеркивают, что новые аранжировки и современный саунд делают эти песни актуальными для нового поколения слушателей, сохраняя при этом их дух и энергию.

Альбом «Воля и разум» — как дань уважения прошедшей эпохе и яркое подтверждение того, что истинные гимны поколения живут и сегодня, находя новых слушателей и вдохновляя на новые свершения.

Трек-лист:

Берегись

Царь природы.

Щит и Меч

Одиночество

Храни меня

Игры не для нас

Икар

Без тебя

Встань, страх преодолей

Воля и Разум

Кто кого?

Без тебя (feat. Валерий Кипелов) (bonus track)

Состав группы «Воля и Разум»