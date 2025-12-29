Топ 10 фильмов для просмотра в Новогодние праздники

Зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» назвали фильмы, которые обязательно посмотрят в новогодние выходные. Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» остаётся главным новогодним кинохитом.

В канун наступающего 2026 года телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл в своих социальных сетях традиционный опрос и выяснил, какие советские фильмы российские зрители ассоциируют с Новым годом и собираются посмотреть в праздничные выходные.

В итоге голосования сформировался рейтинг самых популярных советских кинолент, создающих у зрителей новогоднее настроение:

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — 54%.

«Иван Васильевич меняет профессию» — 40%.

«Карнавальная ночь» — 36%.

«Джентльмены удачи» — 35%.

«Девчата» — 32%.

«Служебный роман» — 31%.

«Любовь и голуби» — 30%.

«Бриллиантовая рука» — 27%.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — 24%.

«Зигзаг удачи» — 23%.

Лидером рейтинга стала романтическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 54% участников опроса отметили, что обязательно посмотрят её, невзирая на то, что знают практически наизусть. Первый показ картины состоялся 1 января 1976 года и собрал у телеэкранов 100 миллионов человек. Создатели фильма вспоминали, что стали получать восторженные зрительские отклики и поздравления от коллег уже в день премьеры.

На втором месте расположилась комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Несмотря на то что сюжет картины не связан с Новым годом, 40% зрителей непременно включают её в праздничные дни.

По мнению респондентов, бронзу заслужила музыкальная комедия «Карнавальная ночь» — блестящий дебют Эльдара Рязанова в полнометражном художественном кино. За неё отдали голоса 36% опрошенных.

Четвёртое место (35%) у фильма «Джентльмены удачи» режиссёра Александра Серого. В 2026 году исполнится 55 лет со дня выхода комедии, которая занимает 12-ю позицию в списке абсолютных лидеров советского кинопроката.

32% респондентов (пятое место) признались, что новогоднее настроение им подарят замечательные герои и зимние пейзажи фильма «Девчата» Юрия Чулюкина.

На шестой позиции рейтинга, собрав 31% голосов, оказался «Служебный роман» — фильм Эльдара Рязанова, который можно назвать гимном вдохновляющей и преобразующей силе любви.

30% опрошенных не представляют праздников без искромётного юмора комедии «Любовь и голуби» режиссёра Владимира Меньшова. Фильм, основанный на реальной истории семьи Кузякиных из города Черемхово Иркутской области, занимает седьмое место.

Комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» заняли восьмое и девятое места, собрав 27 и 24% голосов соответственно.

Замыкает рейтинг картина «Зигзаг удачи», действие в которой происходит в канун Нового года. Её посмотрят 23% участников опроса. Это четвёртая комедия Эльдара Рязанова, вошедшая в топ-10. Его работы оказались самыми востребованными у современных зрителей в преддверии 2026 года.