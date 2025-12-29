В Москве открылся «Дворец впечатлений»

В преддверии нового года на Большой Лубянке открылось иммерсивное пространство – Дворец впечатлений. Это 18 залов, каждый из которых дарит гостям яркие впечатления и ощущение путешествия по фантастическим мирам.

По задумке, каждый зал должен вызывать у гостей удивление и восторг, а в целом всё пространство призвано стереть границы между реальностью и фантазией. Посещение «Дворца впечатлений» – это своеобразное путешествие, для которого не нужно уезжать далеко, собирая чемоданы и преодолевая серьёзные расстояния.

При помощи зеркал, световых инсталляций, сложных декораций, дверей-обманок и головоломок дети и взрослые путешествуют по сказочным мирам, являясь не просто зрителями, но и активными участниками процесса. Головоломки и инсталляции требуют внимания и наблюдательности, а элементы театрализации повышают «градус эмоций».

Перемещение между залами свободное – таким образом каждый гость может составить своей собственный маршрут. Чтобы по максимуму исследовать пространство, гостям требуется два-три часа, которые, по отзывам гостей, пролетают совершенно незаметно.

Проект стал частью развития культурно-досуговой среды столицы, он прекрасно подходит для семейного досуга, дружеских встреч, романтических свиданий. В целом он понравится каждому, кто ищет необычные форматы городского досуга. По словам организаторов, подобные пространства формируют новый запрос горожан — на впечатления, эмоции и совместный семейный досуг.

Где? Большая Лубянка, д. 13/16, ст. 1.

Фото: Маруся ЛИТВИНОВА