Как в Москве прошел Год защитника Отечества

2025 год был объявлен в России Годом защитника Отечества. Кроме того, по всей стране отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве к знаменательной дате приурочили патриотические, исторические и просветительские события. Это акции «Георгиевская лента», «Линия памяти» и «Библионочь», а еще форумы, концерты, уроки мужества, выставки, лекции и многое другое.

«В течение года культурные учреждения столицы провели больше 2,5 тысячи мероприятий, посвященных нашей стране и ее героям. Патриотическая программа объединила сотни городских площадок», — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В апреле в рамках акции «Библионочь» организовали патриотические флешмобы «Письма Победы» и «Час памяти». В первом желающие писали теплые послания ветеранам и участникам специальной военной операции, а во втором — рассказывали истории своих семей, связанные с Великой Отечественной войной.

Масштабная программа была подготовлена к 9 Мая. Например, жителей и гостей города ждал фестиваль «Московская весна Победы» с читками фронтовых стихов и театральными постановками. В парках проводились лекции, мастер-классы и викторины, на ВДНХ проходили экскурсии и кинопоказы, а в кинопарке «Москино» — исторические реконструкции и спектакли, отражающие мужество защитников Родины.

В День Победы во всех округах Москвы работали площадки, где предлагалось посмотреть трансляцию парада на Красной площади, а еще выступления творческих коллективов и солистов. Со сцен прозвучали такие песни, как «Священная война», «Темная ночь», «Жди меня».

80-летие Победы стало одной из центральных тем ландшафтного фестиваля «Сады и цветы». Ведущие российские дизайнеры украсили улицы, бульвары и набережные города авторскими композициями и арт-объектами с кипарисами, лавандой, розами, полевыми и другими растениями. В частности, на Арбате эксперты создали аллею памяти в честь защитников страны. На встроенных экранах можно было прочитать строчки из писем фронтовиков.

С начала года столичные музеи представили свыше 120 патриотических выставок. Среди них — экспозиция «Города-герои» в Государственном музее обороны Москвы, выставка «Маэстро, на взлет!» в Музее космонавтики и проект «Победа. Эффект памяти» в парке «Зарядье».

Преемственность поколений

К 80-летней годовщине Победы приурочили открытие обновленной экспозиции Музея героизма на ВДНХ. Она включает свыше 600 экспонатов, доставленных непосредственно из зоны проведения специальной военной операции (СВО). В коллекции собраны трофеи с полей СВО, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих, вражеские разведывательные дроны, оружие и экипировка. Один из трофейных образцов военной техники стран НАТО — американская бронированная машина Stryker.

По словам Натальи Сергуниной, с мая экспозицию посетили 130 тысяч человек.

Пространство музея разделено на три основные зоны. В зале воинской славы можно одновременно наблюдать за парадом на Красной площади 1945 года и в наши дни, в зале тематических локаций воссоздан ландшафт линии боевого соприкосновения, на котором представлена работа расчетов БПЛА и снайперских групп. Диорама имеет масштаб 1:20.

Мемориальный зал «Путь воина» — дань памяти и символ бесконечной благодарности солдатам и офицерам, павшим на полях сражений за Отечество. В архитектурном решении локации используются элементы таких комплексов, как Могила Неизвестного Солдата и Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Волонтерский корпус Победы

В 2025-м москвичи активно подавали заявки на вступление в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы, объединивший представителей разных регионов России и других стран. Его добровольцы участвовали в организации крупных патриотических событий, свыше тысячи из них прошло в столице.

Например, в преддверии 9 Мая они встречали на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых — ветераны, сопровождали до гостиниц и на различных мероприятиях.

В рамках акции «Улицы героев» волонтеры рассказывали о местах в городе, названных в честь защитников Отечества, а на акции «Линия памяти» помогали желающим зажечь 1418 свечей в память о каждом дне периода 1941–1945 годов.

Молодежные проекты

К патриотическим событиям, посвященным подвигам наших героев, присоединилась столичная молодежь. Ребята проводили фотовыставки и встречи с военнослужащими и ветеранами, собирали и доставляли гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов.

Кроме того, молодые люди проверяли знания на исторических диктантах и квестах, создавали короткометражные фильмы о Великой Отечественной войне, посещали спортивные тренировки.

На портале «Молодежь Москвы» в честь 80-летия Победы действовал спецпроект. На его странице юноши и девушки рассказывали о героях своих семей, смотрели документальные фильмы о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других, а еще проходили познавательные тесты.

Одним из масштабных событий стал Московский молодежный патриотический форум «Поколение героев». Собравшиеся смогли пообщаться с участниками СВО и известными спортсменами, получить полезные навыки на практических занятиях и лекциях.