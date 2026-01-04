Самые веселые зимние праздники ВДНХ

В новом зимнем сезоне одной из центральных площадок городского проекта «Зима в Москве» вновь стал каток ВДНХ. Он занял Центральную аллею, превратив территорию от павильона № 1 «Центральный» до Музея славянской письменности «Слово» в сверкающий огнями ледяной лабиринт, который разместился вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». А вокруг катка уже появился нарядно украшенный зимний город, где гостей Выставки ждут ледовые шоу, праздничные спектакли и концерты, новогодняя ярмарка — атмосфера счастья и тепла, которая знакома многим поколениям москвичей и гостей столицы.

Зимние традиции развлечений, большинство из которых сохранились на ВДНХ и по сей день, были заложены в 60-х. Согласно архивным документам, вплоть до 90-х праздничная новогодняя программа Главной выставки страны становилась все разнообразнее. Именно в 1960-х годах появился и стал традиционным праздничный фестиваль «Русская зима». Он стартовал в конце декабря и продолжался до начала марта.

Всю зиму на ВДНХ шли народные гуляния: выступления артистов эстрады и цирка, зимние игры, конкурсы, викторины, ярмарки. Также гости Выставки могли увидеть, как проходит праздник «Русская зима» в Пскове, Владимире, Воронеже, Челябинске и других городах — здесь выступали участвующие в фестивале самодеятельные художественные коллективы. Также для маленьких посетителей работал уголок детских аттракционов, двухскатные горки, на сценических площадках проводились детские театрализованные представления. На эстраде у фонтана «Каменный цветок» шли спектакли кукольного театра «Петрушка», выступления дрессированных животных уголка им. В. Л. Дурова. Именно сюда родители приводили детей посмотреть веселые новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

А в 1970-е настоящим символом «Русской зимы» и обязательной частью праздника на ВДНХ стали русские тройки. Сначала катания на лошадях были организованы на выводном кругу ВДНХ, однако уже вскоре с ветерком промчаться на тройке можно было по всей территории Выставки. В новогодние каникулы катания проходили ежедневно, а с февраля по март — по выходным. В 1974 году на ВДНХ работали 24 тройки из разных городов — лучшие из лучших в стране. Незабываемым зрелищем для тысяч гостей ВДНХ в январе становился чемпионат русских троек: «Эксперты оценивали красоту троечных запряжек, подобранность по масти, по съезженности, по работоспособности» (из газеты «За передовой опыт», 1980 г.). Также в зимние дни здесь можно было покататься на верблюдах, ездовых собаках и даже северных оленях.

Как правило, после такой прогулки гости спешили подкрепиться. Одним из самых популярных на ВДНХ мест во время праздников был ресторан «Золотой колос», возле которого устанавливали огромную новогоднюю елку. В дни «Русской зимы» в ресторане работали концертные бригады, исполнявшие русские народные песни; официанты, одетые в национальные костюмы, предлагали лучшие напитки и кушанья, например фирменное блюдо, салат «Птичьи гнезда» или котлеты «Колос», на гарнир к которым подавали обжаренный картофель в виде бочонков (из газеты «За передовой опыт», 1975 г.).

Как и сегодня, центром новогоднего веселья на ВДНХ был огромный каток. «Льдом покрыта Центральная аллея до павильона Механизации. Опытные скороходы устремляются на Площадь колхозов — там есть, где разбежаться. Те, кто держится на коньках не так уверенно, катаются на Центральной аллее Главного входа. В боковых секторах — места для самых маленьких, они радуются большой новогодней елке, установленной недалеко от фонтана „Каменный цветок“. Гремит музыка, искрится в бесчисленных огнях лед, звонко разносятся голоса отдыхающих», — так о катке сказано в газете «Строитель Выставки» от 5 января 1955 года — в год, когда каток был залит впервые.

Сегодня на Главной выставке страны снова можно почувствовать волшебную атмосферу новогодних праздников. Каток ВДНХ вновь является современным, гостеприимным и праздничным ледовым пространством столицы. Он расположился вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие». Ледовая дорожка огибает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Одновременно здесь могут находиться около 5 тысяч человек. Площадь искусственного покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров. В течение всего зимнего сезона гостей ждут мастер-классы, конкурсы, костюмированные вечеринки, тематические спектакли, утренние зарядки, ночные катания и другие мероприятия.