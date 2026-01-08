Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииИзборск: «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам»

Изборск: «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам»

editor
By editor
25
изборск выставка

Такую яркую и волшебную выставку музею-заповеднику «Изборск» подарили Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» и Музей МХАТ.

Константин Станиславский, Савва Мамонтов много и плодотворно работали, да что там — дружили, устраивали семейные домашние праздники, спектакли, весело встречали и Рождество.

Каждый спектакль был для них праздником. Василий Поленов, Константин Коровин, Михаил Врубель, Фёдор Шаляпин участвовали в постановках. Декорации, костюмы, конечно, дивные эскизы, фотографии, майолику можно увидеть в выставочном зале музея-заповедника «Изборск».

«Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Борис Годунов». — оперы, знакомые не только жителям Изборска, ибо имена Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского тесно связаны с Псковской землёй.

На посетителей смотрят не только непосредственно создатели спектаклей, смотрят герои опер — волшебные, мужественные, грозные, наивные, любящие и любимые. Русские сказки и русская история объединены в единое целое. Те, кто делал подобные спектакли, сочетали традиции русского меценатства и искусства, радуя зрителей творчеством.

Марина АБРАМОВА, фото автора

Предыдущая статья
Самые веселые зимние праздники ВДНХ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru