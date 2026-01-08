Изборск: «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам»

Такую яркую и волшебную выставку музею-заповеднику «Изборск» подарили Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» и Музей МХАТ.

Константин Станиславский, Савва Мамонтов много и плодотворно работали, да что там — дружили, устраивали семейные домашние праздники, спектакли, весело встречали и Рождество.

Каждый спектакль был для них праздником. Василий Поленов, Константин Коровин, Михаил Врубель, Фёдор Шаляпин участвовали в постановках. Декорации, костюмы, конечно, дивные эскизы, фотографии, майолику можно увидеть в выставочном зале музея-заповедника «Изборск».

«Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Борис Годунов». — оперы, знакомые не только жителям Изборска, ибо имена Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского тесно связаны с Псковской землёй.

На посетителей смотрят не только непосредственно создатели спектаклей, смотрят герои опер — волшебные, мужественные, грозные, наивные, любящие и любимые. Русские сказки и русская история объединены в единое целое. Те, кто делал подобные спектакли, сочетали традиции русского меценатства и искусства, радуя зрителей творчеством.

Марина АБРАМОВА, фото автора