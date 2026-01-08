В ЦДРА детям военнослужащих показали спектакль «Щелкунчик»

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) в Рождество для детей военнослужащих прошёл праздничный показ спектакля «Щелкунчик».

Волшебная постановка, созданная по мотивам знаменитой сказки Э.Т.А. Гофмана, погрузила юных зрителей в атмосферу новогоднего чуда. Знакомый многим сюжет о храбром Щелкунчике, коварной Мышильде и чудесных превращениях обрёл на сцене ЦДРА новое звучание.

Спектакль стал настоящим подарком для ребят. В ходе представления герои неоднократно обращались к залу, активно вовлекая маленьких зрителей в сказочное действие. Дети с восторгом помогали Щелкунчику и вместе с персонажами преодолевали волшебные препятствия.

Помимо яркой развлекательной составляющей, постановка несёт важный смысловой посыл: через сказочный сюжет авторы подчёркивают ценность семейных отношений, дружбы и взаимопомощи.

«Для нашей команды особенно важно подарить детям радость и подлинное ощущение волшебства в праздничные дни, — делится режиссёр Андрей Запускалов. — Мы уверены, что такая постановка способна заложить в ребёнке важные качества: веру в добро и справедливость. В этом и заключается наша главная цель — создать не просто зрелищное представление, а настоящее волшебство, которое останется в сердце каждого зрителя надолго после окончания спектакля».

За время новогодних представлений спектакль успели посмотреть более трёх тысяч детей. Каждый показ подтверждает: история о Щелкунчике по‑прежнему находит живой отклик в сердцах юных зрителей, даря им незабываемые впечатления и укрепляя веру в чудо.

Фото: Минобороны России