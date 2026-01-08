Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ ЦДРА детям военнослужащих показали спектакль «Щелкунчик»

В ЦДРА детям военнослужащих показали спектакль «Щелкунчик»

T1
By T1
185

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) в Рождество для детей военнослужащих прошёл праздничный показ спектакля «Щелкунчик».

Волшебная постановка, созданная по мотивам знаменитой сказки Э.Т.А. Гофмана, погрузила юных зрителей в атмосферу новогоднего чуда. Знакомый многим сюжет о храбром Щелкунчике, коварной Мышильде и чудесных превращениях обрёл на сцене ЦДРА новое звучание.

Спектакль стал настоящим подарком для ребят. В ходе представления герои неоднократно обращались к залу, активно вовлекая маленьких зрителей в сказочное действие. Дети с восторгом помогали Щелкунчику и вместе с персонажами преодолевали волшебные препятствия.

щелкунчик в цдра

Помимо яркой развлекательной составляющей, постановка несёт важный смысловой посыл: через сказочный сюжет авторы подчёркивают ценность семейных отношений, дружбы и взаимопомощи.

«Для нашей команды особенно важно подарить детям радость и подлинное ощущение волшебства в праздничные дни, — делится режиссёр Андрей Запускалов. — Мы уверены, что такая постановка способна заложить в ребёнке важные качества: веру в добро и справедливость. В этом и заключается наша главная цель — создать не просто зрелищное представление, а настоящее волшебство, которое останется в сердце каждого зрителя надолго после окончания спектакля».

За время новогодних представлений спектакль успели посмотреть более трёх тысяч детей. Каждый показ подтверждает: история о Щелкунчике по‑прежнему находит живой отклик в сердцах юных зрителей, даря им незабываемые впечатления и укрепляя веру в чудо.

щелкунчик в цдра

Фото: Минобороны России

Предыдущая статья
Изборск: «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам»
Следующая статья
Рождество Христово на выставке в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru