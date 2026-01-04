Оплата публикаций

Ушёл из жизни Роман Улыбин заслуженный артист РФ и звезда оперной сцены

роман улыбин
Роман Улыбин, заслуженный артист РФ. Фото: пресс-служба МАМТ

С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Романа Геннадьевича Улыбина, ведущего солиста оперы, заслуженного артиста Российской Федерации и руководителя оперной труппы Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Роман Улыбин являлся достойным продолжателем богатых традиций театрального искусства. Выпускник факультета музыкального театра ГИТИСа, он постигал мастерство под руководством выдающейся певицы Тамары Янко. Присоединившись к театру в начале 1990-х, он стал активным участником и свидетелем возрождения оперной труппы, пройдя путь от стажера до одного из самых любимых и востребованных публикой артистов.

Одной из первых и запоминающихся работ стала роль Коллена в знаменитой «Богеме» Александра Тителя, постановке, ставшей визитной карточкой театра на рубеже веков. С тех пор афишу МАМТ сложно было представить без его голоса и обаяния. Он был уникальным «поющим актером», отдающим себя каждой роли без остатка, прорабатывая мельчайшие психологические нюансы. Обладатель редкого комического баса, он создал незабываемые образы Дулькамары, Мустафы, доктора Бартоло, Мендозы и дона Альфонсо.

В то же время его актерский талант позволял ему блистать в ролях Мефистофеля, Раймондо и Герцога Синяя Борода. Его сценический темперамент всегда добавлял остроты спектаклю, а яркая харизма делала его роли незабываемыми, будь то Цунига, Долохов или колоритный Федот Петрович.

Творческий размах Романа Улыбина был отмечен многочисленными выступлениями на престижных площадках и участием в известных фестивалях. Он дважды номинировался на премию «Золотая Маска». Летом 2025 года Роман Геннадьевич возглавил оперную труппу, и его опыт помогал коллективу в реализации творческих замыслов.

Для коллектива МАМТ кончина Романа Улыбина – это огромная утрата. Мы потеряли не только выдающегося артиста и руководителя, но и близкого друга, человека широкой души. Коллектив Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и всем поклонникам таланта Романа Геннадьевича.

