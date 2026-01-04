«Простоквашино» собрал 1 млрд рублей за первые дни прокат

Семейный фильм «Простоквашино» стал одним из лидеров российского кинопроката в новогодние выходные. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), картина собрала миллиард рублей по итогам первых дней проката — с 1 по 4 января. Это составляет около двух миллионов зрителей.

Фильм производства Кинокомпании братьев Андреасян создан в партнёрстве с «Газпром-Медиа Холдингом», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ. Дистрибьютор — компания «Атмосфера кино».

«Простоквашино» — современная игровая версия классической истории по мотивам произведений Эдуарда Успенского и культового мультфильма «Союзмультфильма». В центре сюжета — мальчик по прозвищу Дядя Фёдор, который вместе с котом Матроскиным и псом Шариком отправляется в деревню Простоквашино, где героев ждут приключения, открытия и проверка настоящей дружбы.

В фильме снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Роман Панков, Владимир Сычев, Тимур Батрутдинов, Татьяна Орлова и другие. Режиссёр — Сарик Андреасян. Продюсеры — Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Юлиана Слащева и Юлия Осетинская.

В широкий прокат картина вышла 1 января и стала одним из ключевых семейных релизов новогодних праздников.