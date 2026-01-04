Зимняя фотосессия на ВДНХ: яркие новогодние кадры на память

Во время зимних каникул все вокруг становится похожим на сказку, которую хочется запечатлеть надолго. За самой атмосферной новогодней фотосессией лучше отправиться на Главную выставку страны. На заснеженной территории ВДНХ можно сделать снимки на Центральной аллее, в Зеленом лабиринте, на Экотропе, а также во время катания на катке.

После прогулки по Выставке останутся теплые воспоминания и гарантированно удачные снимки, ведь в кадр попадут роскошные новогодние украшения и заснеженные пейзажи. Представляем подборку мест, куда точно стоит взять фотоаппарат.

Выставка в блеске огней

ВДНХ традиционно преображается к зиме, но каждый год праздничное убранство становится все более впечатляющим. Перед аркой Главного входа установлен гигантский шар. Поверхность огромной елочной игрушки отделана золотым кружевом и светится яркими огнями. Внутри конструкции есть скамейки, где можно отдохнуть во время прогулки и сделать удачные кадры.

Возле павильона №1 «Центральный» можно полюбоваться 18-метровой светящейся аркой, а гуляя по Центральной аллее — пройти через семь сверкающих ворот. Сфотографироваться около главного символа Нового года, наряженной ели, можно на катке ВДНХ, у музея «АТОМ», возле площади Промышленности, рядом с интерактивным музейным комплексом «Буран», в зоне Ландшафтного парка и в парке «Останкино».

В Северном и Южном розариях «выросли» трехметровые волшебные одуванчики, а исторические фонари уличного освещения ВДНХ превратились в светящиеся бокалы. Всего на территории Выставки и парка «Останкино» установлено около 300 тематических конструкций.

В лесном царстве

В Шереметьевской дубраве на ВДНХ, в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая», расположена Экотропа. Это особое место, одно из немногих на Выставке, где можно полностью окунуться в величественную атмосферу русской зимы, наполниться новой энергией и сделать потрясающие снимки.

Тропа представляет собой деревянную конструкцию высотой до 6,5 метра и длиной около 500 метров. Посетители поднимаются на уровень крон деревьев и прогуливаются по заснеженной дубраве. Средний возраст растущих здесь деревьев превышает 150 лет, встречаются и 200-летние экземпляры. Экотропа позволяет человеку ощутить слияние с величественной зимней природой, не нарушая при этом покой обитателей леса. На территории Ландшафтного парка и парка «Останкино» обитает более 70 видов птиц, большинство из которых занесены в Красные книги Москвы и России. Самые бесстрашные и милые «фотомодели» экоторопы — пушистые белки, которые уже давно «переоделись» в серебристые шубки. А прогуливаясь в сумерках, если повезет, можно сфотографировать бесшумный полет совы.

В вечернее время маршрут освещается, а сплошные перила и противоскользящее покрытие обеспечивают полную безопасность. Экотропа открыта для свободного посещения круглосуточно в любое время года.

Зимнее очарование Зеленого лабиринта на ВДНХ

С 2018 года в парковой зоне ВДНХ «Природа развлечений» функционирует Зеленый лабиринт — творение архитектора Мишеля Пена. «Изюминка» этого ландшафтного проекта — ассоциативные зоны, которые пробуждают у зрителей различные чувства с помощью растений.

Например, благодаря запаху туи и мягкости ее хвои можно почувствовать умиротворение. Летний аромат липы вдохновляет на любовь и радость, а цветение яблони вызывает восхищение. Зимой лабиринт создает ощущение уюта: в одной из уединенных «комнат» можно устроиться на скамейке, чтобы насладиться горячими пончиками, вдохнуть чистый воздух, послушать тишину и сделать атмосферные снимки.

Фотография в движении

Каток ВДНХ — еще одна прекрасная локация для создания волшебных новогодних снимков. Площадь его ледовой поверхности — свыше 20 тысяч квадратных метров, здесь могут одновременно находиться около пяти тысяч человек. Дорожки для катания живописно извиваются по Главной аллее вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для удобства гостей предусмотрена вся необходимая инфраструктура: пункты аренды и обслуживания коньков, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками, детская зона и многое другое. В этом году, как и в 2024-м, рядом с фонтаном «Дружба народов» на катке будут работать открытые трибуны, откуда удобно наблюдать за ледовыми шоу и делать превосходные атмосферные фотографии.