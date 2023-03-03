САРАЕВО (Босния и Герцеговина): русская классика на сцене Национального театра

Спектакли по произведениям Фёдора Достоевского и Антона Чехова идут в Сараевском национальном театре. «Идиот» и «Иванов» – в репертуаре нового сезона.

Итальянский театральный режиссёр Паоло Маджелли за свою почти сорокалетнюю работу в театре три раза обращался к «Вишнёвому саду» и «Чайке», дважды – к «Платонову». Спектакли проходили в разных странах, с разной культурной и мировоззрениями. «Дядя Ваня», «Три сестры», одноактные пьесы Антона Чехова также не миновали режиссёрской руки Паоло Маджелли. «Иванов» – пьеса сложная, однако режиссёр полагает, что театр Антона Павловича – не тот театр, который ищет на сцене имитацию жизни, а тот театр, который ищет ее синтез. «Иванов» – пьеса о борьбе с лицемерием и одиночеством, это история дружбы, потерянной любви, хрупкости жизни

«Лев Николаевич Мишкин возвращается в Россию из другой страны –Швейцарии. В первый же день после возвращения он втягивается в водоворот событий и судеб, свидетелями которых он является и активно влияет на них. Он слушает и видит, его искренность и прямолинейность сбивают с толку всех вокруг. Мишкин воплощает в себе качества, которые Сопереживание и понимание, глубокая духовность, смирение и самоотверженность, идеализм и надежда – главные качества Мышкина», - так полагает молодой режиссер спектакля «Идиот» Сельма Спахич.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.