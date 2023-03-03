САРАЕВО (Босния и Герцеговина): русская классика на сцене Национального театра

Спектакли по произведениям Фёдора Достоевского и Антона Чехова идут в Сараевском национальном театре. «Идиот» и «Иванов» – в репертуаре нового сезона.
Итальянский театральный режиссёр Паоло Маджелли за свою почти сорокалетнюю работу в театре три раза обращался к «Вишнёвому саду» и «Чайке», дважды – к «Платонову». Спектакли проходили в разных странах, с разной культурной и мировоззрениями. «Дядя Ваня», «Три сестры», одноактные пьесы Антона Чехова также не миновали режиссёрской руки Паоло Маджелли. «Иванов» – пьеса сложная, однако режиссёр полагает, что театр Антона Павловича – не тот театр, который ищет на сцене имитацию жизни, а тот театр, который ищет ее синтез. «Иванов» – пьеса о борьбе с лицемерием и одиночеством, это история дружбы, потерянной любви, хрупкости жизни
«Лев Николаевич Мишкин возвращается в Россию из другой страны –Швейцарии. В первый же день после возвращения он втягивается в водоворот событий и судеб, свидетелями которых он является и активно влияет на них. Он слушает и видит, его искренность и прямолинейность сбивают с толку всех вокруг. Мишкин воплощает в себе качества, которые Сопереживание и понимание, глубокая духовность, смирение и самоотверженность, идеализм и надежда – главные качества Мышкина», - так полагает молодой режиссер спектакля «Идиот» Сельма Спахич.
Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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