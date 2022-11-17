ЛитРес и Музей истории ГУЛАГа выпустили аудиосборник рассказов Георгия Демидова в исполнении звездных актеров

Крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес и Музей истории ГУЛАГа записали аудиосборник рассказов знаменитого физика, узника колымских лагерей и талантливого писателя Георгия Демидова «Чудная планета». В него вошли во многом автобиографичные истории о людях, которые смогли сохранить достоинство в самых нечеловеческих условиях. Рассказы озвучили знаменитые актеры: Вениамин Смехов, Виктория Толстоганова, Александр Феклистов, Алексей Вертков, Евгений Князев, Дмитрий Назаров, Кирилл Пирогов, Тимофей Трибунцев и Елена Харитонова. Режиссером проекта выступил Дмитрий Николаев. Аудиосборник «Чудная планета» можно послушать бесплатно, начиная с 17 ноября, на сайте и в приложениях ЛитРес.

Георгий Георгиевич Демидов — физик, ученик Ландау, узник колымских лагерей, автор рассказов и повестей о жизни заключенных ГУЛАГа — известен в России намного меньше, чем Александр Солженицын и Варлам Шаламов, хотя по праву должен стоять с ними в одном ряду. «Демидов, думаю, единственный из новооткрытых авторов, кто может добавиться третьим к знаменитой паре Солженицына и Шаламова, к двум противоположным трактовкам лагерного опыта», — писал о нем Дмитрий Быков в предисловии к печатному сборнику рассказов Георгия Демидова «Чудная планета».

Для того, чтобы как можно больше соотечественников открыли для себя имя и творчество этого выдающегося русского писателя, ЛитРес и Музей истории ГУЛАГа записали аудиосборник рассказов из первого тома собрания сочинений автора — «Чудная планета». Во многом автобиографичные истории посвящены колымским заключенным, сохранявшим человеческое достоинство и внутреннюю свободу, несмотря на каторжный труд и жизнь на грани смерти. Демидов, пройдя золотые прииски, урановый рудник «Бутугычаг» и особорежимный лагерь, вывел свою собственную формулу выживания — отсутствие страха делает человека неуязвимым, а значит свободным, и этим качеством он щедро наделяет и героев своих рассказов. Спустя много лет автор в одном из писем к жене исключительно точно обозначил собственную писательскую миссию: «Я хочу внести свою лепту в дело заколачивания осинового кола в душу и память сталинского режима и его трижды проклятых приспешников. Я хочу донести будущему на проклятое прошлое».

Рассказы Георгия Демидова обрели новую жизнь благодаря голосам знаменитых актеров. Историю «Художник Бацилла и его шедевр» озвучил Алексей Вертков, «Люди гибнут за металл» — Евгений Князев, «Амок» и «Писатель» — Дмитрий Назаров, «Начальник» — Кирилл Пирогов, «Без бирки» — Вениамин Смехов, «Классики литературы и лагерная самодеятельность» — Виктория Толстоганова, «Интеллектуал (Признак Коши)» — Тимофей Трибунцев, «Дубарь» и «Кружок Петефи» — Александр Феклистов, «Оборванный дуэт» и «Воспоминания об отце» — Елена Харитонова. Режиссером проекта выступил Дмитрий Николаев.

«Даже в наше время испытаний у частного человека сохраняется как необходимая — радость познания, идущая от хорошей литературы. Назовем великой ту малую ее часть, в которой действует сострадание; где прописано наше «высшее самообразование», где читательскими слезами омыты любимые несчастные герои книг: «Над пропастью во ржи», «Бойня номер пять», «Хаджи-Мурат», и князь Мышкин, и Сонечка Мармеладова, и Соня Ганчук… Этот уровень литературы особо отмечен в новой русской классике именами писателей Варлама Шаламова и Георгия Демидова. Первый второго назвал человеком, «единственным несломленным Гулагом». В одном из произведений Демидова, в новелле «Без бирки!», удивительны все слагаемые: и суровая строгость биографического документа, и вспышки горькой человечности, и мистически недостижимое для узников Колымы «умереть своей смертью» – такова победа героя новеллы Кушнарева и над жизнью, и над смертью. «На миру и смерть красна» – так мог бы Георгий Демидов назвать свою гениальную прозу», — делится своими впечатлениями о «Чудной планете» Вениамин Смехов.

Георгий Георгиевич Демидов был арестован в феврале 1938 по ленинградскому делу физиков и осужден по ст. 58–10 на 8 лет колымских лагерей. В 1946 получил второй срок, 10 лет, в частности за то, что назвал Колыму «Освенцимом без печей». В лагере он изобретал, восстанавливал перегоревшие электрические лампочки, запустил электроламповое производство и осветил всю Колыму. Четыре раза умирал, в больнице познакомился и подружился с Варламом Шаламовым, который позже писал, что «одним из самых достойных людей, встреченных на Колыме, был харьковский физик Г.Г. Демидов». После освобождения, выйдя на пенсию, переехал в Калугу и целиком отдался писательскому труду, тут же оказавшись под пристальным вниманием КГБ. Понимая это, отдал друзьям в разные города пять экземпляров своих сочинений (машинопись) на сохранение. В 1980 году по всем адресам были произведены обыски и все рукописи арестованы. А на даче под Калугой во время пожара сгорели все черновики. В 1987-м Георгий Демидов скончался. При содействии А.Н. Яковлева в 1988 году рукописи были возвращены его дочери Валентине Георгиевне Демидовой.

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