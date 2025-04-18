Советы начинающим авторам от писательницы, автора детективов Татьяны Гармаш-Роффе

Прежде всего нужно иметь в виду: мои советы не универсальны. Я поделюсь личным опытом, своими ноу-хау, которые помогают мне в работе. У других авторов наверняка найдутся другие советы. Зато трудности в работе с художественным текстом достаточно универсальны, и я понимаю, что мучит пишущего человека, особенно неопытного.

Вас накрыл «страх чистого листа»?

Он у всех есть, это известный феномен. Я борюсь с ним так: пишу сразу в компьютере, давно избавилась от привычки писать сначала черновик от руки. Мой черновик — печатный. Это экономит время, но, главное, позволяет избавиться от страха чистого листа. Потому что вы знаете, что пишете ЧЕРНОВИК. Вы не отправляете его в издательство, вы не показываете его друзьям, не отдаете на чей бы то ни было суд. Никто не скажет вам, мол, то не так и это не этак.

Помните: вы пишете для себя. Для разгона. Потому что это – чер-но-вик! А потом вы его перечитаете и исправите. Показывать друзьям будете уже «чистовик».

У вас нет стройного плана?

Не беда. План со временем сорганизуется. Пока пишите то, что пришло в голову: сцену, которая сложилась, кусочек диалога, описание персонажа, атмосферу свидания, ночные страхи, — все, что УЖЕ вообразилось. И совсем необязательно, чтобы эти кусочки текста шли друг за другом линейно. Пусть один будет из начала книги, а другой уже ближе к концу. Вспомните, как делается кино: сцены снимаются не по порядку, вне всякой логики и связи. Съемочный день стоит дорого, поэтому в одной локации может быть снята сцена первой встречи, потом сцена прощания (в фильме она будет стоять ближе к середине), а затем сцена воспоминаний, которая в фильме окажется в финале. А на следующий день будут отсняты все сцены, допустим, в квартире. Из начала, из конца, из середины, — без разницы. Отрабатывается место действия, интерьер. А в хронологический и логический порядок их приведет монтаж.

И вы тоже пишете, что уже придумалось (отбивая звездочками, к примеру). Потом сделаете монтаж, не проблема.

Дело застопорилось, никак не идет сюжет или нужные слова не даются?

Не стоит переживать. Просто оставляете это место и пишете другое. Или правите написанное ранее. Потом вернетесь к трудному месту, и нужные слова неожиданно придут сами. Потому что, когда вы работаете над текстом, вы входите в творческий поток, и он вас, скорее всего, подхватит, понесёт — и вынесет. Если этот прием не сработает в первый раз, не делайте вывод, что он не работает вообще. Сработает в другой раз, обязательно. Главное — не опускать руки.

Очень советую пользоваться всем богатством инструментов WORD. Ставьте сомнительный кусок, к примеру, синим цветом, а незаконченный — зеленым. Ставьте закладки, чтобы было легко найти нужное место, делайте рабочие заголовки (например: «Татьяна, письмо к О.»), которые уберете, когда закончите работать над книгой. Тогда у вас в левой колонке окажется перечень всех важных сцен, на которые вы попадете в один клик.

Текст нужно перечитывать и править, это понятно

Но случается, что интересный поворот сюжета или удачно сформулированная фраза вам вдруг покажутся лишними, избыточными. Выбросить жалко, ведь правда?

Совет: заведите «камеру хранения» — отдельный файл для вырезок. Складывайте в него все эти избыточные в данном романе фразы и сюжетные ходы. Потом загляните в «камеру», — а там, боже мой, там накопилось уже несколько идей для новых книг! Так что никогда не выбрасывайте свои находки. Они вам еще пригодятся.

Когда отважитесь показать свой текст,

будьте готовы к тому, что у вашего первого читателя окажется оценка, несовпадающая с вашей. Вам сцена кажется смешной — ему нет; трогательной — а у него слеза не блеснула в глазу; страшной — а ему пресной. Или мысль вам кажется глубокой — а ему банальной…

И что с того? Помните, что у каждого свой опыт, свои пристрастия и вкусы, от которых зависят оценки. Поклонница любовных романов, к примеру, все свои слезы уже выплакала за годы чтения сентиментальных книжек, отчего ваша может ей показаться холодноватой; любитель хоррора сочтет ваши страшные сцены детскими; тот, кто воспитан на юморе Хармса, не оценит «простой» юмор и так далее.

Прибавьте к этому вероятность зависти, когда при внешней доброжелательности человек просто очень не хочет, чтобы вы состоялись как писатель, а то не дай бог слава к вам придет, – как ему, бедному завистнику, тогда жить?

Однако это не значит, что показывать свои тексты не надо. Ведь ваша конечная цель – читатель, и с кого-то надо начинать. Просто настройтесь заранее, что мнение необязательно будет восторженным: вы ведь не пряник, чтобы всем нравиться! Очень важно выпытать у такого читателя, что именно и почему ему не понравилось. Пусть постарается обосновать свое мнение. И тогда вы увидите, прав ли ваш критик. Никогда не реагируйте на всякие «не знаю, как объяснить».

Критика должна аргументированной!