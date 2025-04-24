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В свет вышел редкий альбом «По залам музея коневодства»

editor
By editor
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по залам коневодства - художественный альбом

Вышел в свет альбом «По залам музея коневодства», изданный при поддержке Благотворительного фонда «Отчий дом» и мецената, коллекционера Екатерины Бородиной. В альбоме впервые опубликована малая часть крупнейшего в мире собрания произведений искусства конного жанра из фондов Научно-художественного музея коневодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Это стало важным событием в истории Музея. 

В презентации альбома приняли участие: Марина Ивановна Селионова, проректор по научной работе РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева; Ольга Владимировна Круподерова, руководитель Научно-художественного музея коневодства; Владимир Исакович Жуковский, директор Казанского ипподрома, полковник кавалерии, член президиума «Совет ветеранов спорта ЦСКА», ранее возглавлял Центральный московской ипподром; Екатерина Павловна Бородина, меценат, коллекционер. Они отметили, что выпуск альбома открыл новый этап в развитии Музея, а, в дальнейшем, при поддержке меценатов, планируется продолжить серию изданий об уникальной художественной коллекции иппологического жанра.

«Сегодня для нас произошло историческое событие, и это отнюдь не пафосные слова. Выход книги – это новая веха в истории нашего музея. Все это случилось, благодаря тому, что однажды к нам в гости пришла Екатерина Павловна Бородина. Она была восхищена нашей коллекцией, узнала, что у нас ведется большая исследовательская работа. И что подобных изданий у нас нет и никогда ранее было. Это первая масштабная книга о коллекции нашего музея. Она включает более 160 страниц и 49 статей», – говорит руководитель Научно-художественного музея коневодства Ольга Круподерова.

музей коневодства

«Я счастлива, что удалось осветить деятельность этого уникального музея и дать возможность людям узнать, во-первых, о прекрасных вещах, которые тут находятся, во-вторых, о тех людях, которые эти предметы сохраняют для потомков. Я принимала в этом участие и из-за того, что видела искреннюю заинтересованность всех сотрудников музея. Помню, когда пришла сюда три года назад, чтобы получить экспертизу на работу Николая Сверчкова, какое тогда огромное впечатление на меня произвели все эти картины. Для меня издание альбома – это история малых дел. Надеюсь, что мое маленькое дело даст возможность другим людям совершать такие же дела. Я сама увлекаюсь поло и знаю, что ощущения, когда ты садишься на лошадь, нельзя ни с чем сравнить. Любовь к лошадям имеет и корни в истории моей семьи. Мои предки служили в конной кавалерии. Брат деда дошел до Берлина, был другом Буденного. Семен Михайлович помог освободить моего деда, посаженного в тюрьму после побега из плена. Очень надеюсь, что книга поможет привлечь к хранящимся тут мировым шедеврам и удивительным историям как можно больше людей», – рассказывает меценат, коллекционер, благотворитель Екатерина Бородина.

Музей коневодства также представил новую экспозицию «Царские лошади на картинах художника А.П. Швабе», которая посвящена творчеству анималиста, академика и профессора Императорской Академии художеств Александру Петровичу Швабе (1824–1872).

Фото © пресс-служба Музея коневодства

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