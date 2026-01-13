Международный кинофестиваль Журнала «Богема» подвёл итоги и наградил лауреатов

В Кинозале Института кино и телевидения (ГИТР) состоялось камерное кинособытие — Международный Кинофестиваль Журнала “Богема”/ La Boheme Cinema 2025.
Заявки принимались через крупнейший в мире агрегатор кинофестивалей и кинопремий FilmFreeway.
Всего поступило 613 заявок со всего мира, в том числе из Ирана, Индии, Бразилии, России и многих других стран в т.ч БРИКС.
Программа Международного кинофестиваля Журнала “Богема”, состоящая из Зарубежной коллекции La Boheme Cinema 2025 и Русской коллекции La Boheme Cinema 2025, была направлена в Минкультуры России и вместе с Деловой программой показаны во время следующих событий:
- 25.01.2025 г. – Старый Гостиный Двор, г. Москва, Россия — крупнейшая российская выставка традиционных искусств — 5 юбилейная Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» 2025;
- 06.03.2025 г. — МВЦ «Крокус Экспо», г. Красногорск, Московская область, Россия — крупнейшая российская ярмарка легкой промышленности — 63-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ«;
- 14.03.2025 г. – Старый Гостиный Двор, г. Москва, Россия — Международная выставка легкой промышленности «Fashion Style Russia«;
- 21.03.2025 г. — г. Санкт-Петербург, Россия — XVII сезон Недели моды «Neva Fashion Week«;
- 17.04.2025 г. – Старый Гостиный Двор, г. Москва, Россия — Выставка-ярмарка «Мы спорт! Маркет» при информационной поддержке Москомспорта в день открытия 47 ММКФ;
- 28.04.2025 г. — Москва-Сити, г. Москва, Россия — 28-я Международная выставка зимней моды LeShow (Организатор: TURKEL FAIR ORG (ТУРЦИЯ);
- 10.10. 2025 г. – г. Санкт-Петербург, Россия — 18 сезон Недели моды «Neva Fashion Week«;
- 25.11.2025 г. — г. Светлогорск, Калининградская область, Россия — Бизнес-нетворкинг Журнала «Регионы России: Национальные приоритеты«;
- 28.11.2025 г. – г. Манила, Филиппины — Manila International Fashion Film Festival на Неделе моды «Manila International Fashion Week».
La Boheme Cinema включён в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2026 г. под номером 126, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.12.2025 г. № 2461, и в 2026 г. начнёт приём заявок с 25 января 2026 г. через платформу FilmFreeway.
В 2025 г. Кинофестиваль стал лауреатом Премии MIFW Awards 2025 на 6 сезоне Манильской международной недели моды (MIFW)/ Manila International Fashion Week (MIFW) в номинации «International Fashion Film Festival of the Season», а также лауреатом в номинации «International Film Festival» Премии Neva Fashion Awards 12 Недели моды Neva Fashion Week 2025 (18 сезон), стал участником конкурса растущих российских брендов «Знай наших» Агентства стратегических инициатив (АСИ), Фонда Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Фильмы-лауреаты La Boheme Cinema были отобраны и неоднократно показывались на фестивале короткометражек World Fashion Shorts, проводимым Московской неделей моды, Brics+ Fashion Summit от Фонда моды при поддержке Правительства Москвы.
4 декабря 2025 г. в Кинозале Института кино и телевидения (ГИТР) с аншлагом прошел финал Международного кинофестиваля La Boheme Cinema 2025. Ведущими церемонии стали студенты — юные потомки известных российских поэтов: Елизавета Лермонтова (внучатая племянница Михаила Лермонтова), Илья Резник (внук Ильи Резника), а также руководитель Кинофестиваля — главный редактор Журнала «Богема» / La Boheme Magazine — Владислав Ананишнев.
Жюри и Экспертный совет Международного кинофестиваля Журнала «Богема» или La Boheme Cinema 2025 на протяжении всего года оценивали поступившие работы и определили следующих победителей. Шорт-лист был опубликован 30 ноября 2025 г. Председателем Жюри является советский кинорежиссер Хотиненко Владимир Иванович, а в почетные члены жюри входят советские актрисы Людмила Чурсина, Лариса Лужина. В члены Жюри Кинофестиваля также входят Попова Юлия Анатольевна (член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза дизайнеров России, директор галереи «Слава Зайцев» / SLAVA ZAITSEV, лауреат Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022), Наталья Архипова (художник-гример кино и телевидения), Гера Скандал (дизайнер, участник российской версии популярного Международного проекта «Подиум» (Project Runway) и др.
ЛАУРЕАТЫ:
- Богемный модный фильм (Bohemian fashion film) — THE POWER OF AN ICON, Anthony Brillantes, Philippines;
- Чёрно-белый короткометражный игровой фильм — Annual Review, Camille Béglin, France, 2025;
- Игровой фильм о современных проблемах мира — A Ray of Sunlight, Sook-hee MOON, Korea, 2025;
- Специальный приз жюри за переосмысление дизайна — Two chairs, Natasha Klimchuk, Italy, 2025;
- Экологический фильм (Environmental film) — Hydroelectric Dams in the Amazon: What Next?, Vanessa Brasil, Sarah Morais, Brazil, 2025;
- Специальный приз жюри за авторское решение — Lost Is My Breath, Ehsan Aslani, Canada, 2025;
- Танцевальный фильм – Dipsia, Diana Vaylova, Russian Federation, 2024;
- Документальный короткометражный фильм — Spring Dances, Rod Sáez Chávez, Chile, 2025;
- Специальный приз жюри за сохранение исторической правды — Oborona v teni stolitsy, Vitaliya Beznosyuk, Диана Борисова, Russian Federation, 2025;
- Игровой короткометражный фильм — The Antler, Saeed Bahman (Esmayilbeygi), Iran, 2025;
- Специальный приз жюри за раскрытие образа киногероя — The Crumpled, Saeed Bahman, Iran, 2024;
- Работа режиссёра телевизионной программы – Vzvad, Алина Равилевна Мустафина, Russian Federation, 2025;
- Фильм, созданный с помощью искусственного интеллекта — MINDRUN (Mind in Motion), Kir Ayala, Russian Federation, 2025;
- Сценарий фильма – Snow, Galina Malova-Gra, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за внимание к рабочим профессиям – Atlas, Надежда Сергеевна Георгиевская, Russian Federation, 2024;
- Спортивный фильм – Zugzwang, Елена Строилова, Дмитрий Строилов, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за эстетику кинокадра — REBORN AIDA KORMAN, Aida Korman, Bosnia and Herzegovina;
- Работа продюсера путевого очерка — I’m 20, Sofiya Alexandrovna Volkova, Russian Federation, 2025;
- Фильм-исследование — The spirit of the times, Anastasiia Sergeevna Ermakova, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за продюсерскую работу в фильме о семейных ценностях (Special Jury Prize for producing a film about family values) — The Story of Grandfather Azambai, Marat Nikitin, Russian Federation, 2023;
- Музыкальный клип – Perun, Julia Bui, Poland, 2023;
- Работа продюсера событийного репортажа — Flowers in a jar, Polina Vasileva, Russian Federation, 2025;
- Работа режиссёра документального фильма-портрета — Российский король рок-н-ролла, Алена Козловская, Russian Federation;
- Музыкальное видео — Uzun ince bir yoldayim, Javid Samadov, Azerbaijan, Germany, 2025;
- Специальный приз жюри за проблемный фильм – «Similar contrasts», Мария Александровна Каширина, Russian Federation, 2024;
- Репортаж спортивного события — Our gymnasts, Polina Vasileva, Russian Federation, 2025;
- Работа журналиста специального репортажа-исследования — How AI generated the show business, Elizabeth Fedyashkina, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за тонкую психологическую работу и искренние эмоции на экране — About love…, Anthony Alekseevich Korotkov, Russian Federation, 2024;
- Специальный приз жюри за инновационность — Siddharta — In the Sky, Ven Jemersic, Slovenia, 2025;
- Документальный фильм — The sparkling Naples of the Mele brothers, Francesco Carignani, Italy, 2025;
- Специальный приз жюри за внимание к детским мечтам — Fairy tales of old Riga, Jegors Gordejevs, Latvia;
- Специальный приз жюри за философские и вдохновляющие идеи о свободе личности в жизни и творчестве — Master Maksim, Aleksandra Popova, Russian Federation, 2025;
- Работа репортера тематического репортажа — Media-Basketball, Maria Sergeevna Dorofeeva, Russian Federation, 2025;
- Работа режиссера фильма-портрета — dance in spite of, Arina Alexandrovna Kopeikina, Russian Federation, 2025;
- Дебют — To St. Petersburg for love, Полина Романовна Воробьева, Russian Federation, 2025;
- Лучший иностранный фильм (Best Foreign Film) — The edge of reality, Yijia Mao, China;
- Специальный приз жюри за футуристический и аналитический взгляд в будущее – Troika, Oxana Tarasovna Rudenko, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за фильм о детской моде — Поэзия красоты, Irina Ivanova, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за внимание к наставничеству – Masters, Julia Vitalievna Selikhova, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за психологическую глубину и инновационные подходы к социальной драме — Bruises You Can’t See, Artemy Ratner, Елизавета Лермонтова, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за внимание к сложным профессиям — I’m near, Evgenya Romanovna Shemelina, Russian Federation, 2024;
- Самый короткий модный фильм — Posie — Rave Or Freeze, Alyosha, Russian Federation, 2025;
- Специальный приз жюри за режиссуру фильма, посвящённого сохранению традиций — Сказ одного узора, Артур Владимирович Гараганов, Russian Federation;
- Работа корреспондента в репортаже о моде — Спортивный кутюр, Алина Александровна Меркулова, Russian Federation, 2025;
- Лучший модный фильм по версии Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург) — Elena Mur, Russian Federation, 2025;
- Фантастический модный фильм — ECHO BLOOM, Kasumi Hiraoka, Japan, 2025;
- Рекламный модный фильм — Mutual.Fashion, Krzysztof Piła, Poland, 2025;
- Телевизионный спектакль — The Jade Palace’ s Lament, Xiaoxiao MA, China, 2025;
- Специальный приз жюри за представление в кино модной коллекции — Development of the author’s clothing collection for spring-summer season 2025, Vasilisa Mokrova, Russian Federation, 2025;
- Экспериментальный модный фильм – BomShik, Renata Tazetdinova, Russian Federation, 2024;
- Модный фильм в стилистике 1990-х — Industrial unisex collection in the style of «streetwear», Yaroslav Pedko, Russian Federation, 2025;
- Богемный короткометражный фильм — 60 seconds, Angelina Lastovskaya, Россия;
- Модный фильм (Fashion Film) — Echoes of Athena, Bench Bello, Philippines;
- Best film according to the Manila International Fashion Film Festival (Philippines) — DENIS ERYOMKIN, коллекция «Точка отсчета», Денис Ерёмкин, Russian Federation;
- Приз жюри — New Perspective, Vitória Zamfolini, Victória Momesso, Brazil;
- Гран-При (Grand Prix) — Echoes of Athena, Bench Bello, Philippines.
Генеральный информационный партнёр — телеканал Music Box Gold. Кинопартнер — АНО ВО ГИТР.