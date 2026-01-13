Более 1 млн человек посетило ВДНХ в новогодние праздничные дни

Посетителями Главной выставки страны во время новогодних праздников стали более 1,13 миллиона человек. Гости смогли принять участие в бодрящих утренних зарядках и романтичных ночных катаниях. Под руководством опытных тренеров посетители Выставки учились стоять на коньках и весело отмечали Новый год с близкими. В насыщенной программе мероприятий ВДНХ каждый смог найти для себя что-то интересное.

Волшебство новогодней ночи

В новогоднюю ночь на ВДНХ гости погрузились в прекрасную зимнюю сказку. Более 5,3 тысяч посетителей собрались на катке Главной выставки страны, чтобы встретить 2026 год в атмосфере радости и тепла. Здесь состоялись выступления фигуристов, праздничный концерт с зажигательными хитами и диджей-сеты.

В других локациях Выставки в ночь с 31 декабря на 1 января гостей также ждали приятные сюрпризы и захватывающие приключения. На ВДНХ открылся настоящий «Портал в мир подарков», по названию праздничной программы. Одним из таких подарков для каждого стала возможность прокатиться в самоходных санях Деда Мороза вместе с главным зимним волшебником и его неизменной спутницей — Снегурочкой.

В полночь по традиции состоялись трансляции новогоднего обращения президента Российской Федерации, а также видеопоздравления мэра Москвы. На территории ВДНХ можно было увидеть театральные шествия, танцы, уличные спектакли. На сцене на площадке перед павильоном № 1 выступали кавер-группы, диджеи, артисты театра, кибер-танцоры, роботы. Кульминацией главного торжества года на ВДНХ стало высокотехнологичное светомузыкальное шоу.

Каникулы для взрослых и детей

В рамках проекта «Зима в Москве» в новогодние каникулы Выставка стала центром зимних забав. С 2 по 11 января на площади за павильоном № 58 гостей ежедневно ждала развлекательная программа «Карусель подарков» с показами мультфильмов, выступлениями Деда Мороза и Снегурочки, уличными музыкальными представлениями, спектаклями, новогодними шоу.

А главным центром праздничного веселья по традиции стал легендарный каток ВДНХ. В сезоне 2025–2026 площадь ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров — это практически три футбольных поля. Одновременно почти 5 тысяч человек могут кататься здесь вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

В новогодние праздники гости катка смогли получить заряд бодрости на «Утренних зарядках» и окунуться в мир романтики на специальных «Ночных катаниях», а также поиграть в лазертаг. Эта игра стала для всех желающих отличным шансом проявить ловкость и смекалку, укрепить командный дух и развить мастерство катания на льду. На детском катке ВДНХ также царила волшебная атмосфера. Для юных гостей была подготовлена яркая анимационно-развлекательная программа с интерактивными играми и конкурсами, встречами со сказочными героями, мастер-классами по фигурному катанию, творческими мастерскими.

С 3 января на катке ВДНХ гостей ждала незабываемая встреча с героями балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 10 января программу завершило грандиозное гала-шоу, в котором принял участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В парке «Останкино», где залит бесплатный каток, поклонники здорового образа жизни принимали участие в тренировках по хоккею и фигурному катанию. А для самых целеустремленных 1 января на ВДНХ состоялся волшебный «Забег обещаний» — все желающие смогли пробежать символические 2026 метров в поддержку своей мечты.

Новогодние премьеры

Юных и взрослых гостей в праздники с нетерпением ждали в Центре национальных конных традиций на новогоднее сказочное представление «Конек-Огонек» Конного театра Кремлевской школы верховой езды. На историческом манеже зрители смогли увидеть любимых персонажей русских сказок и узнать о приключениях главного героя — волшебного Конька-Огонька.

Новогодние премьеры состоялись и в Театре сказок, и в «Москвариуме» — там на сцене детского театра «Ламантин» показывали новый интерактивный спектакль по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева. История Кая и Герды». Зрители смогут увидеть его до 18 января. Новогоднее представление «Маленький принц: Квантовая елка», во время которого дети отправлялись в путешествие по Квантовой Вселенной, можно было увидеть в Музее «Атом». А на «Городской ферме» состоялся новогодний спектакль-квест «Волшебные звери Деда Мороза»: ребята искали неведомых зверей по их следам, отгадывали загадки, зажигали огни на елке. Здесь же, на «Городской ферме», работала единственная в Москве резиденция Деда Мороза с настоящим северным оленем. Каждый смог встретиться с главным зимним волшебником и погрузиться в зимнюю сказку.

На одной из самых главных культурно-досуговых площадок Выставки — в Доме культуры — зрители смеялись, глядя комедии, поставленные по произведениям, вошедшим в золотой фонд мировой драматургии, а также ироничные и остроумные пьесы современных драматургов: «Любовь и голуби», «Теща с сюрпризом», «Два мужа по цене одного».

В тишине музейных залов

А тех, кто мечтал посвятить один из зимних дней встрече с прекрасным, на ВДНХ ждала выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Она разместилась в павильоне № 1 «Центральный» и уже стала сенсацией для культурной жизни не только двух столиц, но и страны в целом. В рамках детской специальной программы в праздничные дни здесь проводились экскурсии, квесты, игры, мастер-классы, творческие занятия по мейл-арту, коллажу, росписи, аппликации и другим видам художественного творчества. Ребята смогли по‑новому взглянуть на мир искусства, увидеть Москву глазами импрессиониста, разгадать скрытые послания на картинах, создать своими руками елочные украшения, свечи и открытки.

Не менее впечатляющей для гостей ВДНХ стала выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–40-х», где представлено свыше 200 живописных, скульптурных и графических работ из 14 российских музеев. Она открылась в павильоне «Рабочий и колхозница» в начале зимы. В рамках специальной детской программы выставки маленькие гости смогли бесплатно посетить художественные мастер-классы «Как стать виртуозом цвета», «Видимое-невидимое: как управлять водой, воздухом и светом», «Как создать мираж в красках».

На экскурсиях «Новый год на Руси: прошлое и настоящее праздника» в Музее «Слово» посетители смогли окунуться в атмосферу торжества и узнать о старинных обычаях и традициях. В Центре «Космонавтика и авиация» в рамках экскурсии «История космической елки» можно было услышать, как отмечают Новый год и Рождество в космосе. А те, кто присоединился к экскурсии «Новогодние традиции ВДНХ», узнали, как Выставка преображалась к празднику в разные эпохи. Также в первые дни нового года гости смогли побывать в Музее ВДНХ и узнать, как на протяжении разных эпох создавалась и работала Главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялось содержание. Постоянные музейные экспозиции ВДНХ, а также ряд временных выставок (выставка-путешествие «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи», мультимедийная выставка «Быть Ван Гогом», «ЖИЗЬ НРА!», «Я всемогущ — я авиатор!») в период новогодних праздников работали без выходных.