В Музее «Г.О.Р.А.» представили обновленный проект «Военная автодорога

В филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» — представили обновленный выставочный проект «Военная автодорога». Гости культурной площадки смогут познакомиться с немецким легковым автомобилем времен Великой Отечественной войны Opel Super 6 1938 года выпуска. Возможность увидеть этот автомобиль у посетителей будет в течение месяца.

«Opel Super 6 обслуживал офицерский состав вермахта, а нашли машину её на местах боёв в Смоленской области. Вторую жизнь автомобилю дал житель Ярославля Владимир Иванович Батанов, который своими руками восстановил находку и в 2000 году передал её в фонд музея на Поклонной горе», — рассказали в Музее «Г.О.Р.А.».

Кроме того, в честь завершения новогодних представлений «Елка на ГОРЕ» гостям представят легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» в кузове «кабриолет». Автомобиль можно будет увидеть и сделать памятные фото в течение одного дня.

В рамках проекта «Военная автодорога» посетителям раз в месяц будут демонстрировать по одному автомобилю времен Великой Отечественной войны из фондов Музея. Выставка будет обновляться и работать до конца апреля 2026 года.