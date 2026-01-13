Оплата публикаций

Нездешние обитатели Бориса Непомнящего у Достоевского

Нездешние обитатели Бориса Непомнящего у Достоевского

В Музейном центре «Московский дом Достоевского» открыта выставка «Обитатели «Мертвого дома» в графике Б.Л. Непомнящего. К 80-летию со дня рождения»

К творчеству Фёдора Достоевского Борис Непомнящий уже обращался. В 1978 году были иллюстрации к «Братьям Карамазовым». Через несколько десятилетий художником были выполнены работы к «Запискам из Мертвого дома».

Данное произведение всегда для меня было нездешним, окутанным не то снегом, не то метелью, не то дымкой. Каторга – место, прямо скажем, далеко не радужное. Федор Достоевский его так и описывает, но – там всегда есть место для человека и для Бога, вошедшего в этого самого человека.

В «Мертвом доме» не то что живут, там обитают. Причём обитают определенное количество времени, сосуществуя друг с другом вынужденно, где каждый для другого может быть Спасителем, помощником, Богом, но и врагом.

У Бориса Непомнящего на диво точное воспроизведение героев повести. Они одновременно печальны и добры, милосердны и задумчивы, жестоки и грубы, просты и сложны одновременно. Жесты, позы, выражения лиц переданы досконально, карандашными штрихами, при этом вскользь намекая на каторжное сосуществование. Абсолютная передача замысла Федора Достоевского.

Нездешние обитатели Бориса Непомнящего у Достоевского

Нездешние обитатели Бориса Непомнящего у Достоевского

Нездешние обитатели Бориса Непомнящего у Достоевского

Марина АБРАМОВА,
Изображения: Музейный центр «Московский дом Достоевского»

