Онлайн-кинотеатр KION представил созданные нейросетью постеры по цитатам Фаины Раневской

Остроумные высказывания Фаины Раневской прочно вошли в культурный код всех жителей постсоветского пространства и стали афоризмами. К премьере биографической драмы «Раневская» о жизни и судьбе актрисы было сгенерировано десять постеров, и каждая из них по-своему раскрывает то или иное высказывание актрисы. Все постеры в настоящий момент выставляются в фойе Театра им. Моссовета, в котором Раневская прослужила 25 лет и где состоялась премьера сериала.

Проект знакомит аудиторию с афоризмами Раневской с помощью современной подачи: нарисованные нейросетью картины метафорически раскрывают остроумные цитаты Фаины Раневской и подчеркивают ее вневременное чувство юмора: «Многие жалуются на свою внешность, и никто – на мозги», «Оптимизм – это недостаток информации», «Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению».

Сервисы для генерации картинок с помощью искусственного интеллекта всего за несколько лет ушли от причудливых абстракций и научились за минуты создавать качественные изображения и даже произведения искусства. Постеры для выставки к выходу сериала «Раневская» были сгенерированы с помощью нейросети Midjourney, создающей изображения по текстовым запросам. Нейронная сеть обучается с помощью миллионов тренировочных образов, чтобы предложить пользователю несколько вариантов изображения высокого разрешения по его текстовой команде.

Сериал «Раневская» охватывает разные периоды жизни актрисы – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Сериал рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины, и раскрывает, какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров.

Главные роли в сериале исполнили Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев и др.

Первые две серии «Раневской» уже доступны на KION.

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