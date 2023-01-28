Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер драмы-байопика «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли, премьера которой состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Над сериалом работал режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Торгсин»).

Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов – Фаина Раневская – запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой ее особенности кроется один из секретов популярности актрисы.

Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.

Кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук – дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры – ранее она сыграла в сериале «Крылья империи» Анну Ахматову, а в «Таинственной страсти» Софку (Зою Богуславскую). Также в сериале приняли участие Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Виталий Егоров, Лика Нифонтова. Производством сериала занималась компания Star Media.

В публикации представлены кадры из сериала «Раневская».

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