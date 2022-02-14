Сергей Пенкин пожелал своим коллегам петь живьем и с симфоническими оркестрами

Концерт Сергея Пенкина в сопровождении Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В.Силантьева состоялся на сцене Светлановского зала ММДМ 11 февраля 2022 года. Выступление было приурочено ко дню рождения певца, который отмечался 10 февраля. Сергей Пенкин специально не делал на этом акцент, но оркестр под управлением Александра Клевицкого преподнес артисту подарок в самом начале концерта в виде зажигательной инструментальной дискофанковой композиции. А поклонники понесли Сергею Пенкину цветы и подарки уже после первой песни «Мне не забыть тебя».

Концерт в День рождения «Classic 2» Сергея Пенкина с Академическим симфоническим оркестром имени Ю.В. Силантьева в Международном доме музыки. Певец Сергей Пенкин

— Новый год уже прошел, но я бы хотел, чтобы весь негатив все-таки остался в прошлом году. — сказал певец, поприветствовав зрителей. — У нас же сегодня будет только позитив, теплый приятный вечер и теплые хорошие аплодисменты. Много говорить не буду — хочу побольше спеть и пожелать вам приятного пенкинского вечера.

Отметив высочайший уровень оркестра им. Ю.В.Силантьева, Сергей Пенкин решил помянуть его основателя, исполнив знаменитую «Мелодию», которую в своё время записывал с этим оркестром Муслим Магомаев. Под «Полетели со мной» артист упомянул художественного руководителя оркестра Александра Клевицкого, наградив его «подпольной кличкой» Саша Зажигалка. Однако расслабиться дирижеру певец все-таки не дал. Улучив момент во время исполнения песни «В другую весну», Сергей Пенкин отнял у Александра Клевицкого дирижерскую палочку и принялся управлять музыкантами сам. Публика оказалась в полном восторге как от песен, так и от искрометного шоу.

— Такие аплодисменты надо заслужить! — растрогался Сергей Пенкин. — Я хотел бы пожелать, чтобы многие мои коллеги пели живьём и с симфоническими оркестрами.

Концерт в День рождения «Classic 2» Сергея Пенкина с Академическим симфоническим оркестром имени Ю.В. Силантьева в Международном доме музыки. Певец Сергей Пенкин и дирижер, композитор Александр Клевицкий

Пенкин заметил, что этой зимой на удивление много снега, постоянно метет: этому обстоятельству он посвятил балладу «Опять метель». Зимнее настроение усилил Александр Клевицкий, сыграв под еще один инструментальный номер соло на мелодике. Этот же инструмент добавил особой выразительности песне «Любовь настала».

Композиция «Иногда» открыла в программе череду исповедальных песен. Представляя ее, Сергей Пенкин порассуждал о наших любимых, которые приносят нам в постель рюмку коньяка или бокал вина, однако посетовал, что такое случается лишь иногда. Первое отделение концерта он завершил «Песней на бис».

После антракта Сергей Пенкин исполнил несколько песен со своими музыкантами в акустике, при этом он предложив зрителям вспомнить, как в 70-е годы все сидели в подъездах с гитарами. Ностальгическую задушевность ему удалось передать в песнях «Не друзья, не любимые», «Полуночный дождь» и «Не забывай». Последнюю из них написала бэк-вокалистка Сергея Пенкина Наталья Ортник, которая работает с ним уже 25 лет и которой он переадресовал бурные аплодисменты зрителей.

Во время исполнения песни «Люби меня» Сергей Пенкин бросил в зал несколько цветов из подаренного ему букета, дав тем самым понять, что выражаемая ему публикой любовь — взаимна. Знаменитая «Feelings» дала Сергею Пенкину повод «вспомнить молодость», поэтому для ее исполнения он вышел на сцену, как и в 90-е годы, в серебристых пиджаке и шапочке. Объявляя прощальную песню «Исповедь», Сергей Пенкин поблагодарил поклонников за то, что на их поддержку всегда можно положиться:

— Как грустно, когда концерт идет к своему завершению! — признался он. — Зрители всегда меня ждут. Без вас не было бы этого ничего. Как ледокол «Ленин», я 30 лет пробиваюсь без радио- и телеэфиров. Но если нет и поддержки зрителей, то артист — полный ноль.

Публика искупала певца в овациях, подтвердив, что Пенкин по-прежнему любим и востребован зрителями. Второй концерт Сергея с оркестром им. Силантьева состоялся в Доме музыки 12 февраля.

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