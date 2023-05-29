В Крыму состоялось открытие Академии творческих индустрий «Меганом»

27 мая в Крыму в бухте Капсель состоялось официальное открытие Академии творческих индустрий «Меганом». Круглогодичный образовательный центр станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и драйвером преобразования арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжь) в молодежно-просветительский курорт «Таврида.АРТ». В обращении к участникам открытия Президент России Владимир Путин назвал это событие знаковым и отметил, что «на карте нашей страны появляется новая точка притяжения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий – из всех регионов России».

В мероприятиях, посвященных открытию Академии, приняли участие общественные и политические деятели, звезды эстрады, деятели культуры и творческих индустрий, молодые творцы со всей России, а также популярные блогеры и представители СМИ. Зрителями стали жители и гости Республики Крым.

Площадку Академии посетил Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу Академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить участники. Давая официальный старт Академии, он обратился к молодым творцам, будущим слушателям образовательных программ: «Со времени запуска форума «Таврида» молодые деятели культуры со всей страны собирались в Крыму и мечтали о том, что палаточный городок перерастет в круглогодичный образовательный центр. И вот эта мечта реализовалась здесь и сейчас. Это пример и символ того, что надо быть смелее, потому что будущее нашей страны определяется смелостью вашей мечты и вашего творчества. В это трудное время, время вызова, на самом деле, для всех нас, для России, для Крыма, для «Тавриды», для «Меганома» все только начинается».

Каждый, кто оказался на площадке Академии «Меганом» в день открытия, смог ознакомиться с территорией, её локациями и пространствами, самостоятельно или во время экскурсии «Академия Меганом: только в России». В качестве гидов в этот день выступили почетные гости Академии «Меганом» и эксперты «Тавриды»: директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок; сооснователь и креативный директор российского бренда SL1P, управляющий директор коммуникационного агентства Pure Marketing, бизнес-консультант Владислав Иванов; дизайнер и основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин; стилист, знаток моды и предприниматель Владислав Лисовец; PR и маркетинг директор бренда CHAPURIN, бизнес-консультант Антон Копылов; основатель проекта ARTпатруль Юрий Омельченко.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин на встрече с представителями СМИ, блогерами и победителями конкурса студенческих СМИ, реализованного «Тавридой» совместно с Минобрнауки РФ, рассказал о новом проекте арт-кластера: «Академия творческих индустрий «Меганом» – это 27 га земли в Крыму под Судаком. Это 5 жилых корпусов, в которых единовременно и круглогодично могут проживать 350 человек. Это 3 творческие мастерские, рассчитанные на работу 900 человек. Здесь есть художественные и цифровые мастерские, типография, залы хореографии, мастерские театра и цирка, швейные мастерские, студия звукозаписи, кинозал, медиацентр и другие помещения. По сути, это мини-город для молодых профессионалов творческих индустрий. В этой Академии мы будем УЧИТЬСЯ СОЗДАВАТЬ ВМЕСТЕ – именно так звучит наш слоган. Это означает, что вместе с молодыми творцами, лучшими экспертами, выдающимися деятелями культуры, нашими партнёрами, наставниками, легендами, сми, со всеми, кому небезразлична культура и история нашей страны будем учиться, созидать и приумножать то великое, что у нас уже есть».

Ключевым событием открытия Академии «Меганом» стала презентация пяти направлений, в рамках которых будут реализованы первые образовательные программы. Это «музыка», «театр», «новые медиа», «дизайн», «изобразительное искусство». Так, по направлению «Театр» будут готовить управленческие кадры для театров – директоров с Кириллом Кроком и худруков с Сергеем Безруковым. В направлении «Дизайн» предусмотрено шесть программ для дизайнеров различных областей. В рамках направления «Новые медиа» уже в этом году молодые журналисты, литераторы, представители медиасферы и издательского дела совместно с холдингом «Шкулев медиа» создадут журнал «Таврида.АРТ». Для теоретиков искусства, арт-менеджеров и критиков открывается образовательная программа «Изобразительное искусство», цель которой, – подготовить кураторов и сотрудников для нового филиала Третьяковской галереи в Калининграде. На курсе «Музыка» профессиональный опыт молодым артистам передаст Легенда Тавриды Юрий Башмет.

Также объявлено, что в этом году Академия «Меганом» реализует серию программ для военнослужащих и тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции. Эти программы помогут героям актуализировать их профессиональные навыки и компетенции в сфере творческих индустрий и познакомят их с возможностями самореализации.

Культурная программа была наполнена разнообразными событиями. На концертных площадках, сменяя друг друга, выступали молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида» и звезды российской сцены: группы «Корни» и «Фабрика», блогер-музыкант Никита Златоуст, актер и исполнитель Антон Лаврентьев. Любители джазовой музыки смогли насладиться выступлением квинтета под управлением саксофониста, Легенды Тавриды Игоря Бутмана. По случаю открытия Академии музыканты представили новую программу «Джаз у Меганома». Вместе с опытными джазменами выступили и резиденты «Тавриды» Андрей Рыбальченко и Никита Злобин.

Трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды Игорю Матвиенко – шоу, уже ставшее визитной карточкой «Тавриды» – состоялось на большой сцене Академии «Меганом». Знакомые всем хиты в оригинальных обработках прозвучали в исполнении групп «Фабрика» и «Корни», группы «Рондо» и Александра Иванова, а вместе с ними и резидентов арт-кластера «Таврида».

Загадочные сновидения, сказочные миры и смелые фантазии ожили благодаря перформансу «Ловцы снов». Красивую и захватывающую историю о вечной борьбе добра и зла на языке пластики и воздушной акробатики рассказали артисты уличного театра «Пластилиновый дождь».

Наука и искусство слились в единое целое и предстали перед участниками в формате интерактивных и мультимедийных зон, голографических инсталляций, видеоарта и творчества цифровых художников-резидентов «Таврида.АРТ». В рамках открытия Академии «Меганом» была презентована первая в Крыму мультимедийная выставка «День Первый». В каждой точке прогулочного маршрута зрители могли познакомится с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Ядром каждой экспозиции стали технологии искусственного интеллекта.

Для любителей киноискусства состоялся показ исторической драмы «Нюрнберг», а после – творческая встреча с режиссером фильма Николаем Лебедевым. Ещё одно событие для киноманов – показ фильма о фильме «Вызов» и онлайн-встреча с Алексеем Дудиным, второго оператора съемочной группы, участника научно-просветительского проекта «Вызов», члена дублирующего экипажа МКС-66.

VK как стратегический партнер «Тавриды» и Академии творческих индустрий «Меганом» запустил лекторий VK, в котором будут проходить образовательные мероприятия и встречи на актуальные для творческой молодежи темы. Компания также представила творческое пространство VK Клипов для самостоятельной работы участников и съемок UGC-контента. Для участников было запущено мини-приложение «Меганом» ВКонтакте, благодаря которому они смогут в удобном формате следить за программой обучения и пользоваться разными сервисами Академии. В рамках образовательной программы «Тавриды» была создана бесплатная образовательная программа «Личный бренд» подготовленная Академией «Меганом», VK Education и Skillbox (проекты входят в VK). Программа будет запущена в июне и поможет научиться создавать, продвигать и развивать персональный бренд.

Российское движение детей и молодежи открыло на базе Академии творческих индустрий «Меганом» первичное отделение, которое станет творческой лабораторией «Движения первых», важным центром реализации инициатив, идей и дизайнерских решений участников Движения. Первую креативную сессию провели уже в день открытия – создали макеты тематических арт-объектов.

Завершением насыщенного дня стала большая программа в лучших традициях арт-кластера «Таврида» – сочетание смыслов и вечных ценностей, искусства и технологий, классики и современных стилей.

В программе прозвучали отрывки стихотворений из медиапроекта «Настоящие», посвященного актуальной поэзии и авторской песне. Премьера проекта состоялась 18 марта в Москве, в читальном зале Ленинской библиотеки звучали стихи и песни об актуальных событиях, происходящих в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, голосами авторов и приглашенных артистов. А теперь проект продолжает жить и расширяться в разных форматах. Так, на открытии Академии состоялась премьера ролика к песне группы Гринкевич «Роса», снятого резидентами арт-кластера «Таврида» в рамках проекта «Настоящие». В съемках приняли участие жены и матери участников СВО.

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