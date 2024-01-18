Победители Конкурса скрипичных мастеров им. Тимофея Подгорного

Победу на Первом всероссийском открытом конкурсе скрипичных мастеров им. Тимофея Подгорного присудили российским мастерам. В номинации «Скрипка» - победил инструмент «ГРАНТ» (скрипичный мастер Михаил Горонок, Санкт-Петербург), в номинации «Альт» - победил инструмент «Большой Уркат» (скрипичный мастер Павел Тришев, Москва) и инструмент Marshmallow (скрипичный мастер Ye Polin, КНР)

19 членов жюри в течение 3-х дней оценивали технические и акустические возможности 20 инструментов (12 скрипок и 8 альтов).

Конкурс посвящался 150-летию со дня рождения выдающегося скрипичного мастера Тимофея Подгорного и проводился в рамках Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Михаил Горонок

Павел Тришев

Ye Polin

Скрипки и альты для участия в конкурсе привезли из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Железнодорожного, Краснодара, Перми и Екатеринбурга. Зарубежные участники конкурса представляли скрипичные школы Пекина и Гуанчжоу.

Интерес к соревнованию приковывала информация об участии в жюри скрипичных мастеров наших соотечественников, долгие годы работающие за рубежом – в Германии, Италии и Австрии.

Возглавил жюри скрипичный мастер Габриэль Жебран Якуб.

Акустические характеристики инструментов проверяли 10 музыкантов: скрипачи и альтисты. Во время конкурса каждый инструмент прозвучит как в руках членов жюри – музыкантов, так и в руках специально приглашенных солистов-иллюстраторов.

Члены жюри – скрипичные мастера: Габриэль Жебран Якуб (Германия), Николай Стасов (Москва), Мария Стрельникова (Италия), Андроник Ягубьянц (Ростов-на-Дону), Вячеслав Супрун (Москва), Михаил Азоян (Москва), Василий Вяткин (Австрия), Иван Келаскин (Москва), Владимир Калашников (Москва).

Члены жюри – музыканты: Александр Тростянский, Граф Муржа, Алексей Кошванец, Александр Барклянский, Александр Таланов, Ольга Ваганова, Анна Сазонкина, Маргарита Спиридонова, Павел Романенко, Михаил Ковальков.

Отличительной особенностью конкурса были уникальные способы оценки звучания инструментов – для большей объективности результатов каждый инструмент прошел многоуровневые звуковые испытания: скрипки звучали как в руках музыкантов – членов жюри конкурса, так и в руках специально приглашенных скрипачей-виртуозов. Прослушивания проходили по Второй формуле акустической оценки звучания Ивана Семкина – вначале звучали 3 тестовых инструмента, потом эталонный и только после начинали звучать конкурсные инструменты. При этом эталонный инструмент звучал через каждые 3 конкурсные инструмента.

Михаил Горонок (Санкт-Петербург), скрипичный мастер, реставратор

Окончил Новосибирскую государственную консерваторию по классу скрипки (1977).

Работал в оркестре Радиокомитета, оркестре Малого оперного театра (Михайловский театр).

Скрипкостроением начал заниматься самостоятельно в конце 1970-х гг., руководствуясь специальной литературой. Первую полномензурную скрипку изготовил в период с 1979 по 1980 гг. В дальнейшем учился у В.С. Снегова, а также консультировался у Д.В. Ярового.

1987-1990 гг. – работал скрипичным мастером-реставратором в Кировском театре оперы и балета (Мариинский театр).

В начале 90-х гг. переехал в США в г. Кливленд. Работал скрипичным мастером-реставратором местного симфонического оркестра. Через год в том же городе основал мастерскую по производству и реставрации струнных инструментов «Горонок», которая вскоре разрослась в компанию с филиалами в Мексике и Китае (1997), Петербурге (2003), Екатеринбурге (2006) и в Казани (2009).

2006-2010 гг. - возглавлял Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов России.

Всего мастером изготовлено более 300 инструментов (скрипки, альты, виолончели и контрабасы). На инструментах Михаила Горонка играют солисты, профессора консерваторий, концертмейстеры и музыканты оркестров из Великобритании, Дании, Германии, США, Франции, Швейцарии, Японии.

Является участником многочисленных выставок и конкурсов. Автор книги «Советы скрипичного мастера» (СПб, 2006).

Павел Тришев (Москва), скрипичный мастер, реставратор

Родился в Саранске. Окончил РДМШ с интернатом по классу скрипки.1989-1993 гг. обучался в Школе скрипичных мастеров имени J.B. Vuillaume в городе Мирекур, Франция в классе Мишеля Лежара (Michel Legeard) и Доминика Никозья (Dominique Nicosia). Стажировался у Филиппа Бодара (Philippe Bodart) в городе Безансон, Франция.

В 1991 г. стал обладателем Гран При международного конкурса скрипичных мастеров в городе Виттель (Vittel), Франция.

1993-1995 проходил стажировку по акустике струнных инструментов у Вячеслава Супруна в Москве. С 1993 г. имеет собственную мастерскую в г. Москва.

С 2007 г. – директор и художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Классика, Браво!» в г. Саранске.

1998 – 2010 гг. являлся заведующим скрипичного отдела, мастером-реставратором в музыкальных салонах – «Музыкальный мир» и «Музыкальный салон Симфония» в г. Москва.

Павел Тришев является скрипичным мастером во втором поколении. Его дядя, Тришев Юрий Петрович работал скрипичным мастером-реставратором в МГК им. П.И. Чайковского в г. Москва, в последние годы жизни жил и работал во Франции.

На инструментах Павла Тришева играют в России, Франции, Монголии, США и др.

Победитель Двух формул конкурса-эксперимента «Слепые прослушивания» (2022 г.).

Обладатель ГРАН ПРИ конкурса-эксперимента «Слепые прослушивания» (2022 г.).

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Фестиваль скрипичных мастеров «ГОЛОС РУССКОЙ СКРИПКИ», стартовал 21 февраля 2023 года и продлится в течение 2 лет в разных городах России.

В октябре фестивальные дни с большим успехом прошли в Ростове-на-Дону, 1 декабря фестивальный день прошел на ВДНХ на Выставке-форуме «РОССИЯ».

Фестиваль «Голос русской скрипки» инициирован Ассоциацией скрипичных мастеров России (президент Иван Семкин) и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнер фестиваля – Российский национальный музей музыки.

Партнерами проекта выступают: Ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов «МИР-МИО», ООО Издательский Дом «Перископ», ООО «Кода-мьюзик», Журнал «Филармоник», Музей скрипки (Москва).

Медиа-партнеры: Радио «Орфей» и Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»).

Фото – Сергея ВЕНЯВСКИЙ