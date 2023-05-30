Фрегат «Херсонес» поднял алые паруса в честь открытия Академии «Меганом»

27 мая 2023 года торжественно открылась Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр нового формата. Прибытие фрегата «Херсонес» из Севастопольского филиала Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова стало знаковым событием культурной программы. По традиции судно причаливает к берегу бухты Капсель и поднимает алые паруса, приветствуя молодое искусство и вдохновляя творцов на фестивале «Таврида.АРТ». В день официального запуска Академии у участников и зрителей появилась возможность вновь увидеть легендарный корабль. Он символично раскрыл алые паруса, доказав, что никакие ветры и невзгоды не способны разорвать полотно, сотканное из великих имен и событий.

В мероприятиях, посвященных открытию Академии, приняли участие общественные и политические деятели, звезды эстрады, деятели культуры и творческих индустрий, молодые творцы со всей России, а также популярные блогеры и представители СМИ. Частью культурной программы стала первая в Крыму мультимедийная выставка «День первый», спектакль на строительном кране «Ловцы снов», джазовая программа с участием квинтета Игоря Бутмана, Трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды – Игорю Матвиенко с участием известных артистов и резидентов арт-кластера «Таврида». В день открытия Академии «Меганом» были представлены ключевые образовательные программы, которые будут запущены уже в этом году. Кроме того, Движение Первых открыло свое первичное отделение в Крыму.

Для участников Академии «Меганом» было запущено мини-приложение «Меганом» ВКонтакте, благодаря которому они смогут в удобном формате следить за программой обучения и пользоваться разными сервисами Академии.

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