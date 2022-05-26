В музее-заповеднике А.С. Пушкина прошло выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в рамках подготовки празднования 350-летия со дня рождения Петра I Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Московской области провели выставочно-просветительское мероприятие, в котором приняли участие члены Ассамблеи петровских музеев России.

Перед началом мероприятия гостям представили две передвижные выставки. Подготовленная Государственным историческим музеем выставка «Петр Великий» демонстрирует элементы одежды петровской эпохи, портреты Петра I, членов его семьи и сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие. Организованная Государственным музеем «Смоленская крепость» выставка «Петровские крепости» обобщает богатое фортификационное наследие петровской эпохи и рассказывает о тех важных изменениях, которые в то время произошли в технологии строительства крепостей и в стратегических задачах их размещения.

«В России 115 музеев, связанных с именем Петра I, это 33 региона, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Постепенно в каждом, наверное, федеральном округе проводят такие встречи, обсуждения, подводят промежуточные итоги, представляют выставки. Сейчас здесь, в Больших Вязёмах, собрались представители почти 40 музеев из Центрального федерального округа. Нам очень приятно, что это мероприятие проходит на подмосковной земле. Благодарю Министерство культуры Российской Федерации за создание таких Ассамблей музеев – петровских, пушкинских, литературных. Это дает развитие всем нам. Когда мы вместе – большие и маленькие города, большие и маленькие музеи – мы тянемся друг за другом, делаем что-то более крупное, масштабное, запоминающееся».

В Подмосковье работают 10 музеев, связанных с именем Петра Великого. Министерством культуры и туризма Московской области разработан план по празднованию 350-летия Петра I, в который вошли исторические игры для сборных команд старшеклассников и студентов «От потешных полков до великих российских побед», кинолектории, квесты, выставки и другие мероприятия.

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