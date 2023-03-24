5 советов, как научиться играть аккорды на гитаре в одиночку

Гитара присутствует практически во всех видах музыки. Овладеть этим популярным инструментом мечта многих. Но можно ли самостоятельно научиться играть аккорды Звезды по имени Солнце или необходимо брать частные уроки?

Обучение игре на гитаре включает множества аспектов, среди них: изучение теории, больше информации о положении гитары, чтение цифр, табулатуры и, конечно же, развитие вашей техники с течением времени. Ниже дадим несколько советов для тех, кто планирует самостоятельно научиться играть на гитаре.

Как научиться играть на гитаре?

1. Будьте терпеливы с теорией

Беспокойство по поводу быстрой игры — это нормально, но важно узнать свой инструмент нота за нотой, пока не выучите их наизусть. Основы помогают с ритмом, размещением пальцев, аппликатурой, формированием аккордов и настройкой.

Таким образом, только изучив основы теории, можно переходить к разным паттернам и битам. Избегайте пропуска этих важных шагов и не отказывайтесь от теоретических основ обучения!

2. Будьте осторожны с правильной осанкой гитары

Знаете ли вы, что у гитары можно держать по-разному? Итак, узнайте о способах и найдите тот, который наиболее удобен для вас. Но следите за собой, чтобы избежать дискомфорта во время игры. Когда вы учитесь играть неправильно, это влияет не только на ваш звук, но и на ваше здоровье, с болью в кистях, запястьях, руках и спине. Поэтому инвестируйте в изучение того, как правильно делать каждый аккорд и какая сила прилагается во время исполнения.

3. Подружитесь с числами

Для чтения песен есть партитуры, табулатуры и аккорды, которые обозначают буквами, цифрами или рисунками исполнение аккордов. Вы можете выбрать, какой из них легче запомнить с помощью методов, что позволит вам играть ноты естественно. Однако научиться читать эти указания недостаточно, потому что сами по себе они не отражают ритм и другие детали песни.

4. Понимание вашей эволюции

С того момента, как основные понятия изучены, необходимо развиваться в линии обучения, чтобы освоить больше типов музыки на гитаре. Таким образом, цели и практика должны быть связаны между собой, чтобы вы могли играть свои любимые песни, даже если они сложные.

5. Делайте ставку на свое техническое развитие

Если вы прошли все эти шаги, пришло время инвестировать в свое техническое развитие, чтобы играть более сложные соло и песни с углубленной техникой.

Чтобы понять, как развиваться, вам нужно знать, на каком этапе находится ваше обучение, развеять сомнения и рассчитывать на профессиональную помощь преподавателя.

Источник – akkords.pro

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