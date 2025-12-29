Вышел тизер-постер второго сезона шпионского детектива «Художник» о советском следователе, который должен остановить шпионов и диверсантов, чтобы спасти страну от поражения в ядерной гонке. Продолжение сериала выйдет на платформе в 2026 году и войдет в линейку Сериалов Иви.

Производством сериала занималась компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала «Россия». Режиссером проекта стал Тимур Алпатов, генеральными продюсерами выступили Антон Златопольский, Юлия Сумачева и Тимур Вайнштейн.

Сценарий второго сезона подготовили Денис Каймаков, Константин Сухарьков и Ростислава Малыхина.

В сериале снялись Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Соня Присс, Фёдор Лавров, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Михаил Башкатов, Сергей Фролов и другие.

О сериале «Художник»

Лето 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками, СССР и США, уже разворачивается новое противостояние, в центре которого – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает Рудакова к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, вынуждена вернуться к Ливеру и снова погрузиться в преступную среду, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.