Сказку для всей семьи «Маша и Медведи» представили в сети

Фото: пресс-служба Иви

В сети состоялась премьера . Картина переосмысливает мотивы русских народных сказок, сохраняя их атмосферу, и добавляет современные детали, юмор и динамику приключений. Фильм создан кинокомпанией «Наше кино» при поддержке онлайн-кинотеатра Иви.

Режиссер фильма — Антонина Руже. Над сценарием работал автор кассовых суперхитов «Коты Эрмитажа» и «Царевна-лягушка» Василий Ровенский, который выступил еще и продюсером фильма вместе с Максимом Рогальским («Летучий корабль»).

Съемки фильма проходили в Московской и Тверской областях. Создатели уделили особое внимание двум ключевым локациям: уютному домику бабушки, где завязывается история, и сказочному дому медведей — полностью деревянному интерьеру с предметами преувеличенных размеров: от гигантского стола до увеличенной посуды. Волшебных героев оживляет современная компьютерная графика — они становятся проводниками девочки Маши в мире лесных испытаний, которые ей предстоит пройти, чтобы снять заклятие с брата.

В главной роли — Виталия Корниенко («Лед», «Тетя Марта», «Папины дочки. Новые»). В фильме также приняли участие Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.

