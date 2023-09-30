Короткие, остроумные видеоролики становятся все более популярными благодаря TikTok и роликам в соцсетях. Однако в мире видеоконтента ролики YouTube по-прежнему занимают видное место. Фактически, у YouTube 122 миллиона ежедневных активных пользователей, и каждый посетитель тратит в среднем 14 минут и 21 секунду на просмотр его контента.

Однако это не означает, что ваши видео будут автоматически набирать просмотры без каких-либо усилий с вашей стороны. Напротив, для увеличения просмотров на YouTube требуются усилия и надежная стратегия, что, в свою очередь, может увеличить ваше присутствие на платформе. Набрать подписчиков и просмотры https://lowcostsmm.com/ru/ можно на сайте ловкостсмм, с его помощью можно раскруть свои страницы и группы в соцсетях.

Это руководство предлагает 50 способов увеличения просмотров на YouTube, основанных на оптимизации, привлечении аудитории, продвижении и изменении контента. Мы разделили советы на эти четыре категории, чтобы помочь вам найти те, которые заинтересуют вас больше всего.

Советы по оптимизации и росту просмотров

Советы по привлечению аудитории

Советы по продвижению

Советы по контенту

Советы по оптимизации

Как обеспечить стабильный рост просмотров Ютуб канала и видео

1. Сделайте свой канал удобным для поиска. Сначала оптимизируйте свой канал под ключевые слова, которые люди могут использовать, чтобы найти вас. Когда они найдут ваш канал и начнут просматривать ваши видео, вы получите больше просмотров. Сделайте свой канал удобным для поиска, добавив ключевое слово в название канала, заполнив описание канала и включив ключевое слово в первые 48 символов страницы «О канале».

2. Пишите запоминающиеся названия видео. Убедитесь, что все названия ваших видео оптимизированы для поиска. Для этого вам нужны забавные и запоминающиеся заголовки, но не кликабельные. По возможности включайте ключевые слова, чтобы привлечь зрителей по соответствующим поисковым запросам.

3. Пишите богатые ключевыми словами описания. Каждое видео на вашем канале должно иметь богатое ключевыми словами описание, точно раскрывающее тему видео. Не переборщите с ключевыми словами, но обязательно включите несколько фраз или целевых терминов, которые люди, скорее всего, будут искать, чтобы найти ваше видео.

4. Используйте ключевые слова стратегически. Относитесь к своим видео на YouTube так же, как к статьям в блоге. Оптимизируйте их для поиска. Помимо совершенствования названий и описаний для поиска, вы можете вставлять ключевые слова в видео, помечать видео ключевыми словами и работать над повышением вовлеченности на канале.

5. Создавайте кликабельные миниатюры. Эскизы ваших видеороликов Эскизы могут быть замечены и могут быть единственным, что заставит кого-то кликнуть и посмотреть. Постарайтесь, чтобы все миниатюры были в одной теме, но чтобы каждая из них выделялась и четко указывала на тему видео.

6. Организуйте контент с помощью плейлистов. Плейлисты помогают упорядочить контент YouTube. Они могут быть полезны для того, чтобы привести зрителей одного видео к другому, связанному с ним. Соединяйте соответствующие видео в плейлисты на своем канале, чтобы создать циклы просмотра.

7. Добавьте карточки и конечные экраны. Вкладки - это всплывающие окна на видеороликах YouTube. Создатели обычно используют их, чтобы рекомендовать другие видео на своих каналах, которые могут быть интересны зрителям данного видео. Конечный экран - это финальное изображение или клип видео, который подсказывает зрителям, что делать дальше, например, прокомментировать видео или подписаться на канал. Совместное использование этих двух элементов может повысить вовлеченность и количество просмотров.

8. Учитывайте поисковое намерение. При оценке ключевых слов для добавления в заголовки и описания учитывайте, что люди ищут в Google и YouTube, а также что они ищут на YouTube. намерение этих поисков, а не просто искомые слова. Используйте ключевые слова, относящиеся к вашему контенту, и убедитесь, что ваш видеоконтент соответствует поисковым намерениям пользователей.

9. Используйте теги YouTube. Теги позволяют распределить видео по категориям. Добавьте несколько релевантных тегов к каждому видео, чтобы помочь зрителям найти их. Поищите похожие видео в вашей нише, чтобы увидеть, какие теги они используют для вдохновения.

10. Включите закрытые титры для доступности. Сделайте ваши видео максимально доступными для всех, добавив закрытые субтитры. Эта функция не только обеспечивает лучший доступ для людей с нарушениями слуха, но и позволяет смотреть без звука, если вы этого хотите. YouTube также предлагает автоматическую транскрипцию и автоматические титры для прямых трансляций.

11. Сделайте видео профессиональным. Видео низкого качества, которые выглядят записанными или собранными вместе, рискуют потерять просмотры. Хотя вам не нужно профессиональное студийное оборудование, необходимо, чтобы освещение и композиция были правильными, кадры не дрожали, а звук был четким. И, конечно, вам нужны интересные темы и ведущие на камеру. https://lowcostsmm.com/ru/nakrutka-prosmotrov-youtube/ сервис lowcostsmm помогает накрутить просмотры на Ютуб без регистрации и заданий бесплатно. Экспериментируйте с ракурсами камеры, которые позволят вам видеть все происходящее. Существует также множество программных инструментов для редактирования видео, которые помогут придать вашим видео изысканный вид и ощущение.

12. Добавляйте водяные знаки к видео. Вставьте изображение водяного знака в ваши видео, чтобы побудить людей подписаться на ваш канал и тем самым увеличить количество просмотров. Хотя вы можете использовать функцию водяного знака YouTube для добавления своего логотипа в видео, многие создатели делают изображение кнопкой подписки. При наведении курсора на водяной знак YouTube предлагает простую всплывающую кнопку для подписки.

13. Автоматическое воспроизведение встроенного видео. В настройках YouTube активируйте функцию автовоспроизведения встроенных видео. Эта функция активирует автоматическое воспроизведение встроенных видео, эффективно увеличивая количество просмотров.

14. Встраивание разрывов шаблонов. Добавляйте в свои видео разрывы шаблонов, например, периодически меняйте угол обзора, чтобы заинтересовать зрителей. Хотя эти разрывы не должны отвлекать зрителей от видео, они могут стать хорошим способом вернуть внимание к видео и поддержать интерес.

15. Отслеживайте и анализируйте показатели на YouTube. Постоянно отслеживайте вовлеченность на YouTube, чтобы убедиться, что используемая вами тактика работает. Анализ YouTube позволит вам увидеть самые популярные видео, продолжительность просмотра и т. д., что даст вам представление о том, как вы создаете контент и как его улучшить.

16. Сделайте первые 30 секунд лучшими. YouTube считает просмотром, если кто-то смотрит хотя бы первые 30 секунд. Приоритет - захватить внимание зрителя, сделав первые несколько секунд видео очень увлекательными.

17. Сосредоточьтесь на аудио. Высококачественное видео без соответствующего качественного звука заставит зрителей оттолкнуться от вашего ролика. Проверьте свою аудиоподготовку перед записью и, если возможно, вложите средства в модернизацию оборудования.

18. Переводите видео. YouTube популярен во всем мире. Сделайте ваши видео доступными для людей во всем мире, переведя их на другие языки. Чтобы упростить задачу, просто воспользуйтесь инструментом автоматического перевода YouTube.

Советы по привлечению аудитории и просмотров на Ютуб канал

19. Создайте трейлер для новых зрителей. Представьте свой канал людям, которые не знакомы с вашим контентом, с помощью трейлера. короткого видеоролика-трейлера. Пусть он будет не длиннее минуты и позволит посетителям понять, что за контент вы создаете. Не забудьте добавить быстрый CTA для поощрения подписчиков.

20. Узнайте свою аудиторию получше. Чем больше вы знаете о своих подписчиках и новых зрителях, тем лучше вы сможете адаптировать свой контент для них. Используйте YouTube Analytics для получения информации о демографических показателях, просмотрах, вовлеченности и т.д. В конце своих видео попросите зрителей оставить комментарий, чтобы сообщить вам, что им понравилось или не понравилось.

21. Спросите подписчиков, что они хотят увидеть. Периодически создавайте видео, в которых вы спрашиваете зрителей, что они больше всего хотят видеть на вашем канале. Дать подписчикам больше того, что они хотят и любят, - верный способ увеличить количество просмотров. https://doctorsmm.com/smm/ - этот блог создан как методичка или учебник по бесплатному продвижению соцсетей.

22. Обеспечьте четкие CTA. Не забудьте добавить в видео CTA, будь они словесные или написанные на конечном экране. CTA должны напоминать пользователям о необходимости подписаться, поставить лайк и/или активировать уведомления для видео.

23. Работайте над увеличением числа подписчиков. Когда вы получаете больше подписчиков, вы также можете получить больше просмотров. Попробуйте добавить визуальное напоминание о необходимости подписаться в конце каждого видео.

24. Определите лучшие дни и время для публикации. Еще один способ убедиться, что ваши подписчики получают от вашего канала то, что хотят, - публиковать материалы в лучшие дни и время. идеальные дни и время. Вы можете узнать наиболее активные дни и время для вашего канала через YouTube Analytics. Если вы разместите новый контент в то время, когда ваши подписчики чаще всего пользуются YouTube, они уже будут активны, когда получат уведомление и смогут сразу же просмотреть ваше видео.

25. Создание сообщества на YouTube. YouTube - отличная платформа для создания сильного сообщества поклонников. Работайте над этим, чтобы увеличить количество просмотров у людей, которым нравится ваш контент. Отвечайте на комментарии зрителей и цените их, задавайте вопросы в комментариях, чтобы стимулировать вовлеченность. В своем алгоритме YouTube, как правило, поощряет видео с большим количеством вовлеченности.

26. Разрешите поклонникам встраивать ваши видео. Включите функцию встраивания в настройках, чтобы другие могли встраивать ваши видео на свои сайты. Не забудьте разрешить встраивание и для плейлистов.

27. Используйте вкладку "Сообщество". Если у вас более 500 подписчиков, вы можете получить доступ к вкладке «Сообщество», которая позволяет вам более глубоко взаимодействовать с вашим сообществом, публикуя опросы, картинки, GIF и многое другое. Подписчики будут получать некоторые уведомления о вашем сообществе, если они активировали уведомления для вашего канала.

28. Избегайте делать слишком длинные видео. Не существует точных правил, сколько времени должно уходить на создание видео на YouTube. Это зависит от вашей ниши, типа видео (туториалы, unboxing и т.д.), вашей аудитории, конкуренции и других факторов. Лучшее правило - использовать только столько времени, сколько необходимо для того, чтобы зрители смогли досмотреть видео до конца.

Советы раскрутки видео Ютуб и органический рост просмотров

29. Советы по продвижению видео. При добавлении конечного экрана к своим видео вы можете включить в него видео с вашего канала. Используйте эту функцию, чтобы предложить зрителям другие видео, что позволит им дольше оставаться на вашем канале и может увеличить количество просмотров. Чтобы YouTube автоматически обновлял предложение с вашим последним видео, выберите «Самая последняя загрузка» в опциях элемента видео.

30. Продвигайте свой контент в социальных сетях. Делитесь своими видеороликами или более короткими видеоклипами в социальных сетях и т. д. Вы можете использовать уже имеющуюся у вас аудиторию, чтобы увеличить количество просмотров.

31. Сосредоточьтесь на своих лучших источниках трафика. Вы уже добились успеха на TikTok или в других социальных сетях? Используйте свои лучшие источники трафика, чтобы привлечь больше трафика на свой канал YouTube, а не пытайтесь привлечь больше зрителей из мест с менее активной аудиторией.

32. Добавляйте свои видео в посты блога. Создавайте контент для блога, который соответствует вашим видеороликам на YouTube. Затем вы можете вставить видео в посты блога в качестве дополнительных ресурсов для ваших читателей.

33. Делитесь своими видео в других местах. Не забывайте о других местах, помимо ваших каналов в социальных сетях, где обмен видео может помочь вам увеличить количество просмотров. Например, вы можете стать участником соответствующих подредетов на Reddit, где ваши видео могут быть полезны пользователям, или вы можете давать ссылки на соответствующие видео в своих ответах на вопросы на Quora. Вы также можете включить релевантное и полезное видео в группы соцсетей, в которых вы активны. Главное - избегать излишней саморекламы и убедиться, что вы добавляете ценность в обсуждение.

34. Отправляйте электронные письма подписчикам. Когда вы загружаете новое видео, отправьте своим подписчикам на YouTube электронное письмо, чтобы сообщить им об этом. Чтобы собрать список подписчиков, включите ссылку на форму подписки в подписи к видео или добавьте быстрое сообщение на последнем экране, приглашающее зрителей подписаться. Еще одно преимущество: добавление видеороликов в электронные письма также может повысить вовлеченность электронной почты.

35. Добавляйте фрагменты к пинам. Pinterest создан как платформа для открытий, поэтому это отличное место для продвижения ваших видео на YouTube. Вставьте фрагмент видео в пин-код Pinterest, чтобы дать людям предварительный просмотр видео и побудить их перейти к просмотру.

36. Создавайте контент для брендов. Попросите некоторые из ваших любимых брендов создать контент. Вы можете снять видео, посвященное их бренду, продукту или услуге, а они могут рекламировать его в своих социальных сетях, чтобы увеличить количество просмотров.

37. Добавьте на свой сайт кнопку подписки. Дайте посетителям вашего сайта понять, что у вас есть канал YouTube, добавив кнопку подписки на YouTube там, где ее легко заметить, например, в шапке, боковой панели или нижнем колонтитуле вашего сайта. Чем больше у вас подписчиков, тем выше потенциал просмотра видео.

Как перегнать просмотры Ютуб через сотрудничество с блогерами

38. Сотрудничайте с другими создателями YouTube. Пригласите других создателей YouTube принять участие в ваших видео или свяжитесь с людьми в вашей нише, чтобы узнать, не заинтересованы ли они в сотрудничестве. Вы оба сможете привлечь свою аудиторию, потенциально получив больше просмотров.

39. Следуйте календарю контента. Вы можете создать более организованный канал с четким графиком публикаций, используя календарь контента. Календарь контента YouTube. Кроме того, ваши подписчики будут знать, когда ожидать от вас нового контента, что может привести к более вовлеченной аудитории.

40. Создайте серию видеороликов на YouTube. Разбейте большую тему на несколько видео в серии, а не на один или два длинных видео. Добавьте их в плейлист и предложите зрителям посмотреть следующее видео из серии.

41. Создайте конкурс. Конкурсы и розыгрыши призов могут увеличить число подписчиков практически на любой платформе социальных сетей и отлично подходят для увеличения количества просмотров ваших видеороликов на YouTube. Устройте конкурс на своем сайте или на своей основной платформе социальных сетей и сделайте возможность участия в конкурсе на YouTube. Вы также можете добавить дополнительные баллы за просмотры видео. Или устройте розыгрыш непосредственно на YouTube и поделитесь видеороликом для его продвижения. Обязательно следуйте рекомендациям YouTube по проведению конкурсов.

42. Будьте уникальны в своей нише. В наше время трудно создать совершенно новую нишу на YouTube, но вы всегда можете найти способ быть уникальным и выделиться в своей нише. Что отличает вас от других и заставляет людей возвращаться, чтобы посмотреть ваши видео? Делайте больше, чтобы привлекать новых зрителей.

43. Создавайте сезонный контент. Включение сезонного контента в ваш регулярный календарь контента поможет вам стать частью ограниченных по времени тенденций и может привести к большому количеству просмотров. Подумайте об уникальном контенте, который можно создать к праздникам, текущим событиям, распродажам, проблемам и другим потенциально трендовым темам.

44. Запустите платную рекламу. Рекламируйте свой канал на других нишевых каналах YouTube или каналах с похожей аудиторией, чтобы увеличить количество просмотров.

45. Поощряйте подписчиков продолжать просмотр. Даже если вы используете конечные экраны и плейлисты, чтобы направлять зрителей к другим видео, все равно неплохо устно поощрять их смотреть и другие видео.

46. Создайте или примите участие в конкурсе. Участвуйте в конкурсах - или создавайте свои собственные! - чтобы воспользоваться контентом YouTube, который уже вошел в моду. Ищите задания, которые делают другие люди в вашей нише, и не забудьте отдать должное их авторам. Это отличный способ создать контент на тему, которая уже нравится людям, и создать свое сообщество на YouTube с другими авторами.

47. Создавайте короткометражные фильмы на YouTube. Короткометражные фильмы на YouTube похожи на сторис в других социальных сетях и другие видео быстрого потребления. Они отлично подходят для смешных сценок или обмена быстрыми советами, поскольку длятся менее 60 секунд, но полезны для знакомства с платформой.

48. Прямые трансляции. У вас есть что-то интересное, чем вы хотите поделиться со своей аудиторией? Попробуйте вести прямые трансляции на YouTube. Прямые трансляции идеально подходят для общения с вашими зрителями. Попробуйте провести прямой эфир с вопросами и ответами или упражнениями, чтобы действительно взаимодействовать с людьми, которые смотрят прямую трансляцию.

49. Следите за трендами. Выясните, что является трендом на YouTube, чтобы вдохновить себя на создание собственного трендового контента. Хорошей отправной точкой является лента трендов YouTube, также вы можете использовать такие ресурсы, как Google Trends for YouTube и другие инструменты мониторинга.

50. Делайте предварительные просмотры видео. Вы выпускаете видео, которое давно ждали ваши подписчики? Получите много просмотров с первого момента, устроив премьеру видео. Это добавит на ваш канал страницу публичного просмотра, которую можно будет посещать, чтобы отсчитывать время до премьеры. Вы также можете общаться со своей аудиторией в прямом эфире во время премьеры, чтобы повысить вовлеченность. Не забудьте добавить кнопку «Подписаться» на свой сайт, чтобы увеличить количество подписчиков и просмотров.

Visited 3 times, 3 visit(s) today