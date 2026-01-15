«Без лица»: детектив режиссёра картины «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо выходит в прокат

Фильм «Без лица» — это история, в которой главный герой берется расследовать убийство матери, погибшей много лет назад. Главные роли в новом фильме режиссера картины «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо исполнили Пак Чон-мин («Решение уйти», «Магазин светильников», «Шоу восьми»), Квон Хэ-хё («Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Чеболь против детектива», «Белоснежка должна умереть») и Щин Хён-бин («Признание»).

Он искал убийцу…

Найдены останки женщины, без вез вести пропавшей много лет назад. Её взрослый успешный сын опустошен, но решает провести собственное расследование – вопреки желанию семьи и слепого отца. Благодаря каждой новой улике он становится ближе не только к разгадке убийства, но и к семейной тайне, в которой любовь соседствовала со стыдом.

В ходе расследования он узнает, что в юности его мать презирали – не за то, что она сделала, а за то, как она выглядела. Люди называли женщину уродливой, прятали глаза и шептались у нее за спиной.

Теперь главный герой пытается понять: кем его мать была на самом деле – жертвой, преступницей или просто той, чье лицо мир предпочел стереть?

Почему его стоит посмотреть

Новая работа от режиссера фильма «Поезд в Пусан». В котором Ён Сан-хо вновь демонстрирует мастерство в построении напряжения – на этот раз не через катастрофы и фантастические мотивы, а через настоящие человеческие эмоции и моральные дилеммы.

Глубокий сюжет под маской триллера. Фильм начинается как расследование убийства, но постепенно превращается в острое размышление о красоте, стыде и человеческой жестокости.

Визуальная составляющая. Контраст между холодным настоящим и приглушёнными кадрами прошлого создаёт ощущение тревожного сна, где каждая сцена – это возможность приблизиться к разгадке.

Фильм держит интригу вплоть до самого финала. Каждая деталь сюжета ведёт к новому откровению, а правда оказывается куда ужаснее, чем можно было представить.

История одной женщины, представленная в фильме «Без лица» – история тысяч женщин. Это не просто личная трагедия, а отражение множества невидимых судеб. Женщин, которых осуждали, игнорировали и отвергали за то, что они не вписывались в чужие ожидания.

Картина понравится тем, кто смотрел фильмы «Исчезнувшая» Дэвида Финчера с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком, «Девушка в поезде» с Эмили Блант и оскароносных «Паразитов».