Страсти и пороки звезды Гарри Поттера

Миллионы поклонников знают Дэниела Рэдклиффа под другим именем — Гарри Поттер. Тот самый мальчик из знаменитого фэнтези, который победил Темного Лорда и сам стал одним из сильнейших волшебников. Но это — в сказке. В реальности же роль мальчика-который-выжил стала для Рэдклиффа настоящим проклятием.

Дэниел заработал состояние, которого хватит на десять жизней. Но при этом он ходит в поношенных кроссовках, передвигается на метро и живёт настолько скромно, что это смущает даже его агентов.

На протяжении десяти лет он побеждал тёмные силы на экране, а за кадром проигрывал свою самую главную битву — с самим собой. Он страдал от травли одноклассников, нервных расстройств и раннего алкоголизма.

Пытаясь доказать всем, что он — не актёр одной роли, Дэниел брался за самые разные, порой шокирующие проекты. То скакал голым на лошади, то играл живой труп, то проливал реки крови в трэш-боевиках.

Пока Рэдклифф удивлял мир своими метаморфозами, судьба других звёзд поттерианы складывалась трагично. Один угодил в тюрьму, другой — в реабилитационную клинику, кто-то пытался покончить с собой, а кого-то зарезали в уличной драке.

Многие актёры старшего поколения не дожили до наших дней — Алан Рикман, Хелен Маккрори, Ричард Харрис, Робби Колтрейн, Майкл Гэмбон. Смертей было столько, что фанаты начали гадать: не лежит ли на поттериане проклятие…

На этом фоне судьба Дэниела Рэдклиффа кажется почти удачной. Он не сел в тюрьму, не был убит. Но его карьера и жизнь едва не рухнули еще до окончания съемок саги о волшебном мире Гарри Поттера. Он был измучен травлей сверстников и свалившейся на него всемирной славой и безуспешно искал спасение в алкоголе. Позже актёр признавался, что приходил на съёмочную площадку с похмелья и понимал, что теряет контроль. Пик кризиса пришёлся на съёмки пятой части франшизы, «Орден Феникса». Этот фильм артист ненавидит до сих пор.

После окончания съёмок поттерианы Дэниел не знал, чем себя заняться, и всё глубже уходил в запои. В личной жизни тоже было всё сложно — несмотря на многочисленные сплетни о романтических похождениях, он считал себя слишком занудным для отношений. Мужчина буквально находился на краю пропасти, и спасти его смогла лишь… любовь!

Сегодня Рэдклифф не даёт интервью, не ведёт соцсети и избегает публичности. Кажется, он пытается вести ту самую обычную жизнь, которой он лишился в 11 лет, когда впервые примерил на себя образ Гарри Поттера.

Но, несмотря на всё «волшебство» саги Джоан Роулинг, история Гарри Поттера могла бы сложиться совершенно по другому.