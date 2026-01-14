Старый Новый год: главный тренд праздничной ночи — зеркальная гладкость

Старый Новый год — особенный праздник. Он тише, изысканнее и чуть более личный, чем 31 декабря. И именно поэтому в причёсках здесь правят не пышные эксперименты, а выверенная элегантность.

Модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Ерёмкин рассказал, какие причёски будут уместны в ночь Старого Нового года — и назвал топ-5 ключевых трендов.

Если к 31 декабря вы делали ставку на романтику и объём, то Старый Новый год предлагает другой сценарий. По словам эксперта, главный визуальный код вечера — идеальная гладкость с эффектом блеска, словно волосы отражают свет свечей и гирлянд.

«Никакой небрежности, — объясняет модельер. — Гладкий пучок или хвост должны быть безупречными. Каждая прядь укладывается с помощью геля и сыворотки для блеска, волосы плотно прилегают к голове».

Эксперт подчеркивает: начинать нужно с ровного пробора — классического прямого или бокового. Стайлинг наносится достаточно обильно, чтобы создать эффект безупречной гладкости. Для пучка волосы делят на две секции, скручивают между собой и сворачивают в «улитку» на затылке. При создании хвоста пряди лучше предварительно выпрямить или пройтись утюжком уже после сборки.

«Важный момент: не используйте горячие инструменты на волосах, покрытых фиксирующим средством. Сначала выпрямление, потом укладочные продукты», — предупреждает Денис Еремкин.

Впрочем, локоны совсем не отменяются. Просто теперь это должны быть голливудские волны — крупные, аккуратные, идеально расчесанные в единое полотно. Повторить такую укладку можно двумя способами.

Для первого потребуются щипцы крупного диаметра и текстурирующий спрей. «Ключевой момент — создать одинаковые завитки и тщательно расчесать их, чтобы получилось цельное полотно. Для большего объема у корней можно предварительно сделать легкий начес», — советует эксперт.

Второй метод позволяет создать эффект приглаженных локонов в стиле 1920-х: на волосы наносится много геля, формируется волна, которую фиксируют зажимами до полного высыхания. Специальные заколки можно заменить декоративными и оставить как элемент образа — получится отсылка к эпохе «Великого Гэтсби».

Классическая «ракушка», она же французский твист, тоже возвращается в моду. Более того, она больше не выглядит строго — сегодня ее носят даже в повседневных образах. Техника проста: собранные сзади пряди оборачивают вокруг руки и закручивают по спирали, после чего фиксируют U-образной шпилькой и невидимками для надежности.

«Чтобы придать прическе праздничное настроение, выпустите несколько тонких локонов у лица и слегка завейте их. Финальный штрих — лак с блестками для сияния», — рекомендует дизайнер МХПИ.

Четвертый тренд — естественные локоны. Но здесь важна оговорка: речь идет о здоровом виде кудрей, их упругости и сиянии, а не о безупречной форме завитков. «Сейчас в приоритете не идеальная форма, а естественность. Это идеальный выбор для обладательниц вьющихся от природы волос. Достаточно уложить их привычным curly-методом», — говорит эксперт.

Девушкам с прямыми волосами Денис Еремкин советует не пытаться воспроизвести кудри, а создать текстурированные серферские волны с помощью солевого спрея и тройной плойки. «Эффект будет более естественным и продержится дольше», — уточняет она.

Наконец, пятый тренд — прическа с акцентным гребнем. Эта укладка стала одной из самых востребованных в текущем сезоне. «Иногда один правильный аксессуар превращает обычную укладку в праздничную», — отмечает Денис.

Для новогоднего вечера она советует выбирать контрастные оттенки вроде бордового или изумрудного либо классические модели из серебра или золота с эффектом патины. Вариантов исполнения несколько: можно собрать небрежный пучок и вставить гребень в его основание, использовать аксессуар вместо шпильки для фиксации французского твиста или оформить им элегантную версию «мальвинки», собрав несколько прядей на затылке.

В завершение Денис Ерёмкин напоминает: в Старый Новый год особенно уместны детали. Шёлковые платки, заколки с жемчугом, ободки, блестящий гель по пробору или на отдельных прядях — всё это работает на атмосферу тихого, красивого праздника. Главное — мера и ощущение, что причёска проживёт с вами всю ночь так же уверенно, как и само настроение Старого Нового года.