Промышленный дизайн стал частью венчурной экосистемы Дальнего Востока

Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» присоединился к открытому соглашению о создании зонтичной инфраструктуры венчурного инвестирования для регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. Открытое соглашение было инициировано Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Фондом развития инноваций Республики Саха (ФРИ) и подписано на ВЭФ-2025. Документ направлен на консолидацию усилий государства, бизнеса и экспертного сообщества с целью формирования устойчивой венчурной среды и развития стратегически важных для страны территорий.

Целью соглашения является формирование бесшовной инфраструктуры для привлечения капитала в приоритетные отрасли, включая креативную экономику, IT и цифровые технологии, биотехнологии, зеленую экономику, робототехнику и искусственный интеллект. Его ключевая задача – обеспечить стартапам на всех стадиях развития доступ к финансированию, отраслевой экспертизе и рынкам сбыта, тем самым содействуя укреплению технологического суверенитета России.

Исполняющий обязанности директора департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин отметил, что формирование на Дальнем Востоке сети специализированных венчурных фондов, в том числе ориентированных на проекты в сфере креативных индустрий, способствует привлечению инвестиций в перспективные компании и созданию технологичных рабочих мест. Выручка венчурных фондов Дальнего Востока достигла 1,4 млрд рублей, что подтверждает востребованность венчурного капитала у креативных и ИТ-стартапов.

«Зонтичная» модель предполагает создание единой сети региональных венчурных фондов, акселераторов и экспертных центров, работающих по согласованным стандартам. Такой подход упрощает для инвесторов поиск и оценку перспективных проектов, а предпринимателям предоставляет комплексную поддержку – от стадии идеи до масштабирования и выхода на глобальные рынки. Отдельное внимание уделяется развитию культуры венчурного предпринимательства и совершенствованию регуляторной среды на Дальнем Востоке.

Генеральный директор Центра промышленного дизайна «Лаб 20-50» Дарья Топильская подчеркнула, что ДФО рассматривается как один из приоритетных регионов для системного развития промышленного дизайна.

«Мы готовы выстраивать комплексную коммуникацию с бизнес-сообществом и производственными компаниями региона, делиться экспертизой по повышению эффективности разработки новых продуктов и содействовать запуску профильных образовательных программ в вузах ДФО», — отметила Дарья Топильская.

Присоединяясь к открытому соглашению, Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» будет участвовать в развитии технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов и акселераторов с фокусом на венчурную подготовку проектов, а также подключится к образовательным и просветительским инициативам регионов Дальнего Востока и Арктики.

Соглашение носит открытый характер. К нему могут присоединяться субъекты ДФО и Арктической зоны, федеральные органы власти, госкорпорации, научные и образовательные организации, частные инвесторы и бизнес-объединения. Участники получают возможность напрямую выстраивать партнерства и совместно реализовывать проекты, направленные на развитие инновационной экономики макрорегионов.