Музей Победы посвятил годовщине публикации стихотворения «Жди меня» новую выставку

Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Новая выставка приурочена к 84-й годовщине первой публикации стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

«Симонов написал знаменитое стихотворение «Жди меня» в июле — августе 1941 года и посвятил его своей возлюбленной — актрисе Валентине Серовой. Впервые опубликовано оно было 14 января 1942 года в газете «Правда». Сам автор отмечал, что «у стихотворения „Жди меня“ нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах…». Первоначально оно не предназначалось для публикации, как слишком личное. После многократного чтения произведения друзьям Симонов решился отдать его в печать, но газеты «На штурм» и «Красная звезда», где он тогда работал военкором, ему отказали. После публикации в «Правде» стихотворение стало гимном женам и возлюбленным бойцов, его переписывали от руки и хранили в нагрудных карманах гимнастерок», — рассказали в Музее Победы.

Выставка рассказывает о творческом пути и работе Константина Симонова фронтовым журналистом в 1941-1945 годах. В витрине представлены ноты и текст песни «Жди меня», изданные Центральным домом Красной Армии им. М.В. Фрунзе в 1942 году.

«В годы Великой Отечественной войны Константин Симонов был корреспондентом газеты «Красноармейская правда» и внештатным сотрудником «Известий», затем специальным корреспондентом центральной газеты «Красная звезда», где публиковалось большинство его материалов с фронта. Писатель фиксировал события войны в очерках, репортажах и стихах, его лирика отличалась сдержанностью, личной интонацией и вниманием к человеку на войне. В 1942 году он создал пьесу «Русские люди», за которую получил Сталинскую премию, в 1943-1944 годах — повесть о Сталинграде «Дни и ночи», в этот же период вышли его сборники стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Константин Симонов был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени и не только, ему было присвоено звание героя социалистического труда, также писатель многократно становился лауреатом Сталинской премии», — рассказали в Музее Победы.

В обновленной экспозиции находятся 10 раритетов из фондов Музея Победы. Среди уникальных экспонатов – текст лирической поэмы Симонова «Пять страниц», присланный на фронт политруком Мариной Флеровской в 1943 году, книга «Живые и мёртвые» 1977 года издания с дарственной надписью автора. Также посетители увидят сборники фронтовых очерков и записок военкора. Экспозицию дополнят архивные документы и фотографии.