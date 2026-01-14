Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы посвятил годовщине публикации стихотворения «Жди меня» новую выставку

Музей Победы посвятил годовщине публикации стихотворения «Жди меня» новую выставку

T1
By T1
115
жди меня
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Новая выставка приурочена к 84-й годовщине первой публикации стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

«Симонов написал знаменитое стихотворение «Жди меня» в июле — августе 1941 года и посвятил его своей возлюбленной — актрисе Валентине Серовой. Впервые опубликовано оно было 14 января 1942 года в газете «Правда». Сам автор отмечал, что «у стихотворения „Жди меня“ нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах…». Первоначально оно не предназначалось для публикации, как слишком личное. После многократного чтения произведения друзьям Симонов решился отдать его в печать, но газеты «На штурм» и «Красная звезда», где он тогда работал военкором, ему отказали. После публикации в «Правде» стихотворение стало гимном женам и возлюбленным бойцов, его переписывали от руки и хранили в нагрудных карманах гимнастерок», — рассказали в Музее Победы.

Выставка рассказывает о творческом пути и работе Константина Симонова фронтовым журналистом в 1941-1945 годах. В витрине представлены ноты и текст песни «Жди меня», изданные Центральным домом Красной Армии им. М.В. Фрунзе в 1942 году.

«В годы Великой Отечественной войны Константин Симонов был корреспондентом газеты «Красноармейская правда» и внештатным сотрудником «Известий», затем специальным корреспондентом центральной газеты «Красная звезда», где публиковалось большинство его материалов с фронта. Писатель фиксировал события войны в очерках, репортажах и стихах, его лирика отличалась сдержанностью, личной интонацией и вниманием к человеку на войне. В 1942 году он создал пьесу «Русские люди», за которую получил Сталинскую премию, в 1943-1944 годах — повесть о Сталинграде «Дни и ночи», в этот же период вышли его сборники стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Константин Симонов был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени и не только, ему было присвоено звание героя социалистического труда, также писатель многократно становился лауреатом Сталинской премии», — рассказали в Музее Победы.

В обновленной экспозиции находятся 10 раритетов из фондов Музея Победы. Среди уникальных экспонатов – текст лирической поэмы Симонова «Пять страниц», присланный на фронт политруком Мариной Флеровской в 1943 году, книга «Живые и мёртвые» 1977 года издания с дарственной надписью автора. Также посетители увидят сборники фронтовых очерков и записок военкора. Экспозицию дополнят архивные документы и фотографии.

Предыдущая статья
«Автостопом до мечты»: Роза Хайрулина и Ольга Тумайкина снялись в фильме ФПРК
Следующая статья
Старый Новый год: главный тренд праздничной ночи — зеркальная гладкость

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru