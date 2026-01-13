«Простоквашино» стало одним из главных фильмов новогодних праздников

Семейный фильм «Простоквашино» преодолел отметку 2 млрд рублей кассовых сборов и привлёк в кинотеатры более 4 миллионов зрителей, по данным ЕАИС. По итогам новогодних каникул картина стала вторым по популярности фильмом праздничного проката, а также самым кассовым проектом в истории Кинокомпании братьев Андреасян.

Фильм вышел в широкий прокат 1 января и на протяжении всех праздничных дней удерживал высокие позиции в бокс-офисе, подтвердив устойчивый интерес семейной аудитории по всей стране.

В центре сюжета — мальчик по прозвищу Дядя Фёдор, который вместе с котом Матроскиным и псом Шариком отправляется в деревню Простоквашино, где героев ждут приключения, испытания и важные открытия. В фильме снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Роман Панков, Владимир Сычев, Тимур Батрутдинов, Татьяна Орлова и другие популярные актёры, в озвучке анимационных персонажей участвовали Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина и другие.

«2 миллиарда рублей кассовых сборов и 4 миллиона довольных зрителей у экранов кинотеатров — это, прежде всего, доверие аудитории. Мы благодарны зрителям за то, что они выбрали “Простоквашино” в новогодние праздники и провели это время вместе с нашими героями. Такой результат — подтверждение того, что мы правильно работаем с большими семейными проектами. И останавливаться мы не намерены: прямо сейчас, пока вся страна отдыхает, мы уже работаем над новыми фильмами, чтобы наши зрители уже совсем скоро могли увидеть и «Умку», и продолжение «Волшебника Изумрудного города», и ещё огромное количество таких же родных, но при этом абсолютно современных добрых семейных историй», — говорит Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга».

«Простоквашино» — масштабный игровой проект, созданный Кинокомпанией братьев Андреасян в партнёрстве с «Газпром-Медиа Холдингом», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ. Дистрибьютор картины — компания «Атмосфера кино».