Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Простоквашино» стало одним из главных фильмов новогодних праздников

«Простоквашино» стало одним из главных фильмов новогодних праздников

T1
By T1
168
простоквашино

Семейный фильм «Простоквашино» преодолел отметку 2 млрд рублей кассовых сборов и привлёк в кинотеатры более 4 миллионов зрителей, по данным ЕАИС. По итогам новогодних каникул картина стала вторым по популярности фильмом праздничного проката, а также самым кассовым проектом в истории Кинокомпании братьев Андреасян.

Фильм вышел в широкий прокат 1 января и на протяжении всех праздничных дней удерживал высокие позиции в бокс-офисе, подтвердив устойчивый интерес семейной аудитории по всей стране.

В центре сюжета — мальчик по прозвищу Дядя Фёдор, который вместе с котом Матроскиным и псом Шариком отправляется в деревню Простоквашино, где героев ждут приключения, испытания и важные открытия. В фильме снялись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Роман Панков, Владимир Сычев, Тимур Батрутдинов, Татьяна Орлова и другие популярные актёры, в озвучке анимационных персонажей участвовали Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина и другие.

дядя федор - матроскин - шарик - галчонок

«2 миллиарда рублей кассовых сборов и 4 миллиона довольных зрителей у экранов кинотеатров — это, прежде всего, доверие аудитории. Мы благодарны зрителям за то, что они выбрали “Простоквашино” в новогодние праздники и провели это время вместе с нашими героями. Такой результат — подтверждение того, что мы правильно работаем с большими семейными проектами. И останавливаться мы не намерены: прямо сейчас, пока вся страна отдыхает, мы уже работаем над новыми фильмами, чтобы наши зрители уже совсем скоро могли увидеть и «Умку», и продолжение «Волшебника Изумрудного города», и ещё огромное количество таких же родных, но при этом абсолютно современных добрых семейных историй», — говорит Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга».

«Простоквашино» — масштабный игровой проект, созданный Кинокомпанией братьев Андреасян в партнёрстве с «Газпром-Медиа Холдингом», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ. Дистрибьютор картины — компания «Атмосфера кино».

Предыдущая статья
Сериал «САШАТАНЯ» возвращается с 10-м сезоном
Следующая статья
Писатели рассказали, что попросили у Деда Мороза

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru